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關稅戰撐不住 中國人行降準又降息

2025/05/08 05:30

為因應美國關稅對經濟造成的衝擊，中國人行7日宣布一籃子刺激經濟措施，包括調降存準率、政策利率，並推出8項增量政策。圖為上海一處股市訊息看板。（路透）為因應美國關稅對經濟造成的衝擊，中國人行7日宣布一籃子刺激經濟措施，包括調降存準率、政策利率，並推出8項增量政策。圖為上海一處股市訊息看板。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕為了因應美國關稅對經濟造成的衝擊，中國人民銀行等三金融監管機構七日宣布一籃子刺激經濟措施，包括調降存準率、政策利率，並推出八項增量政策。此外，美國財長貝森特和貿易代表葛里爾宣布，週六和週日將與中國官員在瑞士會面，討論經貿問題，中國證實副總理何立峰將訪問瑞士，這將是華府與北京開始協商，以解決美中貿易戰所跨出的重要一步。

美財長、貿易代表將訪瑞士 與中國副總理何立峰談貿易議題

中國人行行長潘功勝表示，將調降存準率○．五個百分點，向市場提供一兆元人民幣流動性，並將七天期逆回購利率由一．五％降至一．四％，預計帶動貸款市場報價利率（LPR）同步調降○．一個百分點；同時將調降個人住房公積金利率○．二五個百分點，五年以上個人首套房利率由二．八五％降至二．六％，並將設立五千億元人民幣服務消費與養老貸款。

EIU看衰：撒錢穩內需效果有限

荷蘭國際銀行（ING）大中華區首席經濟學家宋林表示，北京當局可能看到一些初步數據，顯示經濟如何遭到關稅重創。但經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰認為，上述刺激措施對提高國內信貸需求效果有限，消費者和企業是否借貸與利率的關係一直不大。

中國國家金融監管總局局長李雲澤介紹近期將推出的八項增量措施，包括支持小微企業的融資、持續鞏固房市的穩定態勢、進一步擴大保險資金長期投資的測試範圍等。中國證監會主席吳清表示，將頒布深化科創版、創業版改革措施，並頒布新修訂的上市公司重大資產重組管理辦法。

川普：中國想要談判也想見面

美國總統川普六日在白宮表示，中國現在情況很糟，經濟遭受重大打擊，這是因為在一四五％關稅下，他們無法與美國進行貿易，中國想要談判也想見面，「我們將在適合的時間與他們會面」。

貝森特六日表示，他預計週六和週日在瑞士會見中國官員，美中雙方有共同利益，高額關稅措施無法持久，特別是對中國而言，一四五％或一二五％的關稅實際上等同於禁運；美國並不想與中國脫鉤，「我們想要的是公平貿易」，這次會面將是化解美中雙方緊張，而非尋求大的貿易協議，在化解緊張後，「我們才能繼續向前」。

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