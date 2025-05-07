法說會速報》義隆電+致新+環球晶

義隆電（2458）昨召開法說會，董事長葉儀晧表示，由於對等關稅問題，自4月9日後美國客戶訂單暫時暫停，但並非取消訂單，客戶先保持觀望，關稅確定後就會重新啟動。（資料照）

義隆電：客戶訂單暫喊停 Q2營收估持平

〔記者卓怡君／台北報導〕觸控IC廠義隆電（2458）昨召開法說會，董事長葉儀晧表示，由於對等關稅問題，自4月9日後美國客戶訂單暫時暫停，但並非取消訂單，客戶先保持觀望，關稅確定後就會重新啟動。

義隆電指出，若新台幣升值1%，對毛利率影響0.11個百分點，第二季財測以1美元對新台幣31.5元來看，預估營收為30至32億元，季減3.8%至季增2.59%，毛利率48%至51%，營益率21.8%至26.5%。

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義隆電首季毛利率50.1%，創近14季以來新高，稅後淨利5.49億元，每股稅後盈餘1.92元。

Q2變數多 致新不提供財測

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠致新（8081）昨召開法說會，首季獲利優於預期，董事長吳錦川指出，由於美國關稅的不確定性，加上近來新台幣波動劇烈，因此第二季無法提供財務預測。

吳錦川指出，墨西哥是電視與通訊產品組裝主要地點，若墨西哥繼續享有關稅優惠，將有利致新與整個產業。產業界高度觀望半導體關稅，目前訂單未有明顯變動，部分客戶延後決策，需等稅率、涵蓋範圍與各區域差異明朗後再調整出貨策略，減少成本壓力與風險。

致新首季毛利率41.16%，營益率21.5%，稅後淨利4.13億元，每股稅後盈餘4.81元。

環球晶：新台幣強升 影響可控

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）第一季財報出爐，毛利率為26.4%、年減7.9個百分點，稅後淨利14.6億元、年減58.8%，每股稅後盈餘為3.05元。

環球晶指出，第一季獲利較去年同期衰退，主要受擴產及持有德國Siltronic AG股票的評價變動所影響。對於近期新台幣強升，董事長徐秀蘭表示，對公司影響非常有限且可控，台灣生產的產能與營收占比不到三成，且公司正在美國等地進行產能擴張，主要資本支出、債務都採美元計價，保有相當韌性。

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