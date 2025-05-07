營收獲利速報》智邦+AES-KY+中華車

智邦4月營收177.8億元，月增2.7%、年增153.4%，再創單月新高 。（資料照）

智邦4月營收創新高 年增153%

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股智邦（2345）公告4月營收177.8億元，月增2.7%、年增153.4%，再創單月新高，累計前4月營收605.32億元，年增134%。

法人指出，智邦營收走高，主要是客戶需求增加，在800G產品持續出貨帶動下，預期第二季營收可望仍較第一季成長，800G產品今年出貨占比可達交換器產品的10%。

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智邦在台灣、美國、墨西哥、越南、杜拜、土耳其、中國皆有生產基地，以台灣產能比重約50%以上最高。法人認為，智邦首季營收創單季新高，獲利不排除挑戰去年第四季EPS8.1元的新高；智邦第一季財報將在5月8日公布。

AES-KY首季EPS9.7元 9季來新高

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠AES-KY（6781）公告第一季稅後淨利8.28億元、年增達79%，每股稅後盈餘（EPS）9.7元，創9個季度以來高點。近期伺服器BBU（電池備援電力模組）商機持續擴增、需求有望強於去年，將持續支撐AES營運成長。

AES第一季營收也創同期次高。董事長宋福祥在年報營業報告書上表示，AI帶動資料中心、邊緣運算與儲存等需求，鋰電池模組的不斷電系統是未來趨勢，AES耕耘多年，今年有望持續帶來營運效益，輕型電動載具也仍是全球趨勢。

中華車首季EPS1.15元 年減近5成

〔記者楊雅民／台北報導〕中華汽車（2204）公布第一季財報，稅後淨利6.29億元，年減49.7%，每股稅後盈餘1.15元，較去年同期的2.29元少了近一半。

中華汽車表示，主要是受到「在地化供應鏈合作價值比率」政策影響，導致MG品牌車款銷量縮水，但全新輕型商用車JS去年第四季上市後，第一季銷量年增達18.1%。

整體而言，旗下MITSUBISHI+CMC+MG三品牌1~4月累計掛牌量1萬4358輛、年減30%，市占率10.8%。

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