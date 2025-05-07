財經青紅燈》「廣場協議」難複製

近日新台幣急升，短短2個交易日升值近2元、升幅逾6%。圖為示意圖。（資料照）

近日新台幣急升，短短2個交易日升值近2元、升幅逾6%，儘管原因眾說紛紜，央行也多次澄清美國未要求台幣升值，但因時值台美貿易談判關鍵期，行政院經貿談判辦公室宣布已於美東時間5月1日完成台美首輪實體磋商，外界不免將匯率升值與台美談判掛鉤，甚至擔憂1985年「廣場協議」重演。

「廣場協議」（Plaza Accord）是美、日、英、法、德於1985年9月所簽署，目的是使美元對日圓、馬克等貨幣貶值，以解決美國貿易逆差問題。該協議簽署後，5國開始聯合干預匯市，在外匯市場大量拋售美元，導致美元持續走貶，日圓、馬克、法郎及英鎊則大幅升值，其中日圓從1美元兌230日圓升至1年後的150日圓。為因應日圓急升，日銀採取寬鬆貨幣政策，被認為是助長泡沫經濟的主因，最終泡沫破裂，進入「失落的30年」。

請繼續往下閱讀...

各界對「廣場協議」重演的擔憂，主要來自「海湖莊園協議」，這個協議並非正式文獻，而是白宮經濟顧問主席米蘭去年11月提出的「重建全球貿易體系指南」研究報告，建議透過關稅施壓貿易夥伴貨幣升值及轉換百年債等；儘管米蘭澄清百年債的構想並未納入川普政府的政策選項，但隨著川普發動關稅戰以施壓貿易夥伴談判，台幣又在談判期間狂升，難免讓人聯想到「廣場協議」。

然而，根據國際清算銀行資料，2004年全球現貨外匯日交易量約6300億美元，2022年已達2.1兆美元，外匯市場已有明顯變化，難以聯合干預匯率。誠如央行總裁楊金龍所言，「時空背景不一樣」，當時外匯市場規模不大，深度、廣度都無法比，且資金移動也沒那麼頻繁，具備聯合干預匯率的條件，「現在已經沒有辦法」。

確實，「廣場協議」難以複製，但在台幣升值的預期心理下，近日匯率劇烈波動，民眾或許可以趁機換匯撿便宜，進口商品成本也可降低，減輕輸入型通膨壓力，但匯率是「雙面刃」，台幣急升將影響出口商、波及實體經濟。因此，為消除台幣升值的預期心理，政府即時出面釋疑確有必要，同時央行也應適時加強調節，並對炒匯「禿鷹」加強打擊，以穩定外匯市場秩序。（鄭琪芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法