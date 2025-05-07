晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

世界先進︰台幣狂升 毛利率下滑3個百分點

2025/05/07 05:30

世界先進表示，公司營收100%以美金計價，匯率是影響毛利率下滑的最大負面因素。 （資料照）世界先進表示，公司營收100%以美金計價，匯率是影響毛利率下滑的最大負面因素。 （資料照）

訂單能見度增加 看到Q3

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）昨召開法說會，展望第二季營運，預估晶圓出貨量將季增3%~5%，產品平均銷售價格將季增0%~2%，維持小幅成長，訂單能見度看到第三季，但因新台幣升值衝擊，毛利率將下滑到27%~29%，再度回落到30%以下。

近期新台幣狂升，世界先進指出，第二季毛利率中位數為28%，較上季30.1%下滑2.1個百分點，匯率以1美元兌新台幣30.9元為假設基準，新台幣升值1%，對公司毛利率影響為0.5個百分點，近期新台幣升值幅度約6%，對毛利率影響約3個百分點。

世界先進表示，公司營收100%以美金計價，匯率是影響毛利率下滑的最大負面因素，其他負面因素還有調薪、夏季電價上漲等成本上揚，但本季產能利用率提升、產品組合優化，抵銷部分毛利率下滑負面因素，匯率後續還待觀察，會針對美元收入進行避險動作。

世界先進並指出，對等關稅政策使市場短期面臨高度不確定，部分客戶晶圓需求因預期經濟成長可能趨緩持保守觀望，但也有部分客戶因關稅成本增加考量而提前拉貨。目前訂單能見度約三個月，預期第二季產能利用率將增加中個位數百分點，約75%到80%之間，第三季將比第二季增加，第四季待觀察。

針對地緣政治對立氣氛，世界先進董事長方略感受到某些潛在客戶對新加坡廠表達興趣，目前新加坡12吋加速建廠中，預計2027年量產，希望與客戶長期合作，確保產能規劃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財