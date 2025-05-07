世界先進︰台幣狂升 毛利率下滑3個百分點

世界先進表示，公司營收100%以美金計價，匯率是影響毛利率下滑的最大負面因素。 （資料照）

訂單能見度增加 看到Q3

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）昨召開法說會，展望第二季營運，預估晶圓出貨量將季增3%~5%，產品平均銷售價格將季增0%~2%，維持小幅成長，訂單能見度看到第三季，但因新台幣升值衝擊，毛利率將下滑到27%~29%，再度回落到30%以下。

近期新台幣狂升，世界先進指出，第二季毛利率中位數為28%，較上季30.1%下滑2.1個百分點，匯率以1美元兌新台幣30.9元為假設基準，新台幣升值1%，對公司毛利率影響為0.5個百分點，近期新台幣升值幅度約6%，對毛利率影響約3個百分點。

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世界先進表示，公司營收100%以美金計價，匯率是影響毛利率下滑的最大負面因素，其他負面因素還有調薪、夏季電價上漲等成本上揚，但本季產能利用率提升、產品組合優化，抵銷部分毛利率下滑負面因素，匯率後續還待觀察，會針對美元收入進行避險動作。

世界先進並指出，對等關稅政策使市場短期面臨高度不確定，部分客戶晶圓需求因預期經濟成長可能趨緩持保守觀望，但也有部分客戶因關稅成本增加考量而提前拉貨。目前訂單能見度約三個月，預期第二季產能利用率將增加中個位數百分點，約75%到80%之間，第三季將比第二季增加，第四季待觀察。

針對地緣政治對立氣氛，世界先進董事長方略感受到某些潛在客戶對新加坡廠表達興趣，目前新加坡12吋加速建廠中，預計2027年量產，希望與客戶長期合作，確保產能規劃。

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