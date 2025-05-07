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靈活應對關稅政策 緯穎、愛普加碼美投資

2025/05/07 05:30

緯穎董事長洪麗寗表示，美國製造已成產業鏈必修課題。（記者方韋傑攝）緯穎董事長洪麗寗表示，美國製造已成產業鏈必修課題。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑、卓怡君／綜合報導〕伺服器大廠緯穎（6669）、矽智財（IP）廠愛普*（6531）昨日皆表示，將增加美國投資，以靈活應對美國關稅政策。

緯穎董事長洪麗寗昨針對美國對等關稅議題指出，公司在墨西哥的工廠已取得美墨加（USMCA）貿易資格，暫時免於關稅，「但是這個（美國）政府不知道還要發生什麼事」，長期仍需布局當地產能，透過整合墨西哥華瑞茲製造中心、美國艾爾帕索技術支援中心，以及後續的德州工廠，靈活應對美方未來的關稅政策。

洪麗寗表示，緯穎在疫情期間開始執行產能去中化計畫，將亞太製造重鎮從中國遷至馬來西亞柔佛州，但以國際地緣政治情勢來看，美國製造顯得格外重要，因旗下墨西哥廠以服務美系客戶為主，占公司7成營收，「美國製造」已成產業鏈的必修課題。

美國人工成本高 需自動化

不過，美國人工成本高昂，洪麗寗強調，緯穎赴美設廠勢必需導入高度的智慧製造技術。未來美國廠的自動化組裝目標上看30%，將不斷提升多條產線的品質與效率，透過創新因應客戶需求。

愛普*則表示，面對全球政經環境的不確定性，尤其近日新台幣升值，因持有大量美元資金部位，會有一定程度的帳面損失，愛普*將增加對美國研發中心的投資，不僅減少部分帳面損益波動，更有助於強化區域布局，加強與客戶的就地合作，精準且快速地回應市場需求，對於今年整體營運展望樂觀看待。

愛普*董事會已決定在3000萬美元（約新台幣9億元）額度內，增資美國子公司AP Memory Corp。

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