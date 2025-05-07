書劍集》外匯市場的震撼教育

資金移動有更多的影響因素，從總體經濟的角度觀察，急升與緩升各有優缺點，相信央行也一直在評估中。（記者陳梅英攝）

■歐陽書劍

美元兌新台幣在上週五及本週一連續兩個交易日收盤，都貶值一元左右；新台幣盤中罕見接近五％的升值幅度，引來中小型出口商的驚慌，迫使賴清德總統與央行總裁楊金龍出面闢謠，凸顯強力穩定外匯市場的決心；然而，國際貿易戰火方殷，外匯市場不會就此安定，假設新台幣相對美元升值無法避免，應該急升或是緩升？

外匯市場隨時在波動。兩種貨幣之間只要匯率有變動，都是一升一貶，升貶值就是貨幣交易的日常；因此，幅度雖然重要，但選擇的比較時間點，也會影響升貶值的判斷。根據國際清算銀行（BIS）編製的有效匯率指數，從二○二二年七月至二○二五年四月底，新台幣相對主要貿易對手國的貨幣貶值約十％，但近幾日強升，則又成為超強貨幣；若再任選兩個時間點，升貶又有不同。這就是匯市。

請繼續往下閱讀...

如果只是一日或二日行情，隨後再回到原來的價位或是波動限度內，則一時的貨幣升貶，對多數企業、多數人的影響不大，因此更要注意的是新的趨勢之形成。今年以來，衡量美元相對於歐元、日圓、英鎊等六個主要貨幣升貶情況的美元指數，已經貶值超過八％；數十年來，幾乎年年都有貿易順差的台灣、最近兩年順差金額都達到八百億美元，且對美國的出超又急速擴大，在國際美元走弱的情況下，很難獨自釘住美元不動。

時間回到四月底，如果（就是假設）近期新台幣相對美元會升值，則一次升到底比較好，還是緩慢的升值對總體經濟比較有利呢？

一九八五年九月廣場協議後，新台幣跟著日圓等主要貨幣對美元狂升值，從該年十月約四十新台幣兌換一美元，升值到一九八九年十月只要二十五元新台幣就能兌一美元，資金大量湧入，台股迎來一波大漲，日股更是脫離基本面狂飆，後來股市暴跌，日本股、房市陷入失落的三十年。

做空之前先做多，當資產價格飆高至不合理的境界，泡沫撐不住時，就是放空的禿鷹凱旋而歸的時候。可以預見之貨幣緩慢升值，可能持續誘引熱錢湧入，助長炒作，可是也有好的一面，就是國內企業會有時間調整經營策略與避險措施；若急升，會使廠商措手不及，甚至引發市場恐慌，但相對地，投機資金也可能來不及完成部署。

資金移動有更多的影響因素，從總體經濟的角度觀察，急升與緩升各有優缺點，相信央行也一直在評估中。全球資金流動迅速，且規模龐大，國際清算銀行（BIS）在二○二二年公布的調查報告中，全球平均每日的各種外匯交易量就達到七．五兆美元，央行無法左右國際美元的升貶，但有能力阻升新台幣。只是在目前的國際情勢下，應不應該的考量而已。

匯市會一直波動，若是新台幣相對美元將形成升值趨勢，則急或緩，都需要有因應的藍圖，對央行、企業、投資人應該都是如此。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法