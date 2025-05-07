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免費培訓 經濟部拚4年5萬商業AI人才

2025/05/07 05:30

經濟部商業署今年啟動「商業服務業AI人才培育」計畫，全部免費、由政府支持。（路透資料照）經濟部商業署今年啟動「商業服務業AI人才培育」計畫，全部免費、由政府支持。（路透資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助商業服務業培育AI應用所需人才，經濟部商業署今年啟動「商業服務業AI人才培育」計畫，全部免費、由政府支持，課程採分級、分類設計，從企業CEO到基層員工都有，目標四年內培育五萬名AI服務業人才，第一年目標設定培育八千人。

據徵才網站調查，服務業AI人才需求從前年每季不到八○○人，快速增長至去年每季九六○○人，短短一年需求暴增逾十倍。

商業署表示，今年要開出六種班別，其中「CEO班」培育企業中高階主管的AI營運決策力與掌舵力；「企業專班」須由員工達三十人以上的服務業提出申請，也可多家企業組隊申請，將依企業AI需求量身打造，規劃專屬培訓課程。

「基礎實務班」針對基層員工教授跨職類AI基礎知識，「實作應用班」則依客戶服務、行銷業務、產品企劃等不同職類設計課程，中階班「AI導入工作坊」聚焦在資訊管理人員，協助企業推動AI部署與系統導入。

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