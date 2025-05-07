IMF：美加徵關稅 中國面臨通縮壓力

國際貨幣基金（IMF）主席喬治艾娃五日表示，美國對中國加徵關稅，將使美國對中國出口需求猛降，加上歐洲需求也減少，中國將面臨通縮壓力。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）主席喬治艾娃五日表示，美國對中國加徵關稅，將使美國對中國出口需求猛降，加上歐洲需求也減少，中國將面臨通縮壓力；IMF一直呼籲中國必須改變出口導向成長模式，改為消費導向。此外，財新中國四月服務業採購經理人指數（PMI）放緩幅度大於預期，凸顯川普關稅對中國經濟的衝擊逐漸發酵。

喬治艾娃籲中國改為消費導向

喬治艾娃五日出席洛杉磯舉行的梅肯研究院全球大會，被問及美國財政部長貝森特之前表示IMF應回歸經濟穩定和發展的核心任務，並對中國長期實施造成全球扭曲的政策和不透明貨幣政策採取強硬態度，她回應：「IMF一直這麼做。」

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喬治艾娃說，IMF一直呼籲中國必須解決四個影響其國內和國際經濟的問題，包括必須從出口導向轉為消費導向、修復房地產行業、支持由服務帶動成長、降低政府對經濟的干預。但她坦言，短期內中國政府影響經濟的痕跡不可能減少。

針對美國總統川普對中國實施一四五％關稅，喬治艾娃認為，這將使美國對中國出口需求猛降，加上歐洲需求也減少，中國將面臨通縮壓力；與此同時，美國將面臨供應衝擊，加劇通膨壓力。

財新服務業PMI 降至7個月低點

財新中國四月服務業PMI由三月的五十一．九猛降至五十．七，創七個月以來最低，引發市場擔憂中國第二季經濟將加速放緩。中國官方四月製造業PMI指數已顯示，工廠活動已因美國高額關稅而受到衝擊。現在的問題在於，北京當局提振消費的速度是否快到足以抵銷出口需求的下降。

分項指數顯示，服務業未來活動預期跌至二○○五年有紀錄以來第二低；新企業訂單也創下二○二二年十二月以來最慢增速；工人需求指數也下滑，服務業公司連續兩個月裁員。

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