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扛不住高關稅 Skechers易主 美芭比娃娃漲價

2025/05/07 05:30

美國運動鞋大廠Skechers宣布，將以94億美元出售給私募股權公司3G Capital，結束近30年的上市營運。圖為紐約時報廣場的Skechers門市。（彭博）美國運動鞋大廠Skechers宣布，將以94億美元出售給私募股權公司3G Capital，結束近30年的上市營運。圖為紐約時報廣場的Skechers門市。（彭博）

運動鞋大廠94億美元賣私募公司 下市免面臨市場壓力

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普的關稅措施已對國內企業造成壓力，美國運動鞋大廠Skechers五日宣布，將以九十四億美元出售給私募股權公司3G Capital，結束近三十年的上市營運。芭比娃娃製造商美泰兒（Mattel）則撤回年度財務目標，宣布在美銷售的部分商品將漲價，並將加速將生產從中國撤離。

美泰兒加速撤離中國產線

總部位於紐約的3G表示，將以每股六十三美元收購Skechers，該價格比後者十五天均價溢價三十％；五日Skechers股價收盤大漲二十四．四％，市值來到約九十二億美元。

Skechers是全球第三大製鞋公司，在美國擁有多達五三○○家門市；但這項交易宣布前，Skechers今年的股價重挫二十八％，因美國整個製鞋業都面臨關稅引發的股價下滑。

BNP Paribas Exane研究分析師瓦希雷斯古（Laurent Vasilescu）表示，川普的關稅對製鞋公司造成巨大壓力，包括Skechers、Carters和Columbia等製鞋公司都取消年度財測。

當Skechers今年四月取消年度財測時，該公司引述的理由是關稅對越南和中國等製鞋中心造成影響，而該公司在這些地方生產不小比重的鞋子，該公司必須漲價並與銷售商合作，以緩解增加的成本。下市將能協助Skechers度過川普的貿易戰，無須面臨公開市場的壓力。

美泰兒今年二月發布上季財報時預測，今年芭比娃娃、風火輪小汽車等產品的銷售增幅將達三％，結束連三年持平或下降，並提高獲利預估。然而該公司五日取消全年財測，引述的理由是宏觀經濟劇烈波動和美國關稅不斷推出。

川普對中國進口商品徵收一四五％關稅，目前美泰兒在中國生產約四十％產品，該公司表示，二○二六年在中國的生產比重將降至不到十五％，二○二七年再降至十％以下。

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