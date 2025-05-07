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關心壽險業匯損 保險局找業者喝咖啡

2025/05/07 05:30

新台幣兩個交易日大幅升值逾6％，滿手美元資產的壽險業匯損壓力大增，金管會保險局連兩天陸續與六大壽險業者會談。（資料照）新台幣兩個交易日大幅升值逾6％，滿手美元資產的壽險業匯損壓力大增，金管會保險局連兩天陸續與六大壽險業者會談。（資料照）

業者清償能力都在可控範圍

〔記者吳欣恬、方韋傑／台北報導〕新台幣兩個交易日大幅升值逾六％，滿手美元資產的壽險業匯損壓力大增，金管會保險局連兩天陸續與國泰、富邦、南山、新光、台灣和凱基人壽等六大壽險業者會談。保險局副局長陳清源表示，主要是聽取具市場代表性的業者意見，每家業者的美元資產規模、提存狀況都不一樣，但清償能力通通達標，也沒有任何一家業者提出監理寬容措施的需求。

壽險公會理事長陳慧遊表示，先給政府空間面對，再來看後續有什麼需要或因應機制。

陳清源說，根據去年底財報，壽險業整體資本適足率（RBC）為三三二％、淨值比七．七％，皆高於法定標準，近期匯率波動下，初估大型業者清償能力仍在可控範圍。

金管會表示，面對匯率波動，壽險業者會依風險胃納、風險限額來動態避險，也會透過外匯價格變動準備金、增提準備金，以及多幣別避險。

外媒報導，台幣升值是因壽險公司大量避險操作所致。陳清源澄清，大型壽險公司避險仍依原訂策略進行，未有異常，傳聞與實際情況不符。

金管會指出，匯率波動對壽險業者的主要影響是外匯資產價值減損，目前已有業者啟用外匯價格變動準備金以充抵匯損，會持續密切追蹤。

和碩董事長童子賢昨則表示，台幣急升或許只是熱錢湧入賺取匯差套利，不一定是禿鷹所致，「可能是一群野鴿子而已」；若新台幣兌美元出現波動，「一定是美元對全世界的主要貨幣產生變化」。

童子賢認為，台灣最近五年貿易順差相當高，貿易順差大，匯率當然相對承壓，相信台灣產業的優良體質能夠挺過這波考驗。

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