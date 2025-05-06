財經青紅燈》股民別傷口結痂就忘了痛

4月初股市經過川普對等關稅瘋狂殺戮後，台股一度跌掉近4千點，融資減肥超過1千億元，網路上到處有股民張貼畢業文，說這幾年賺的錢，在短短3個交易日就蒸發殆盡，櫃買也出現多筆違約交割，市場一片風聲鶴唳。

沒想到，時間不過經過一個月，美股四大指數除了道瓊外，都已回補4月初的向下跳空缺口，國內台積電（2330）股價上週五也回到股災前之上，好像4月股災一切沒有發生似的，很多法人報告開始轉趨樂觀，投資人對股市也不再這麼悲觀；但要提醒投資人，台股仍暗藏殺機，股民別「傷口結痂就忘了痛」。

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美國對等關稅雖然多了90天緩衝期，但美國針對所有進口物品課徵10%關稅仍在4月9日開始執行，10%的關稅說多不多，但對中小型企業、或者毛利較低的公司，卻會實實在在地吃掉獲利，很多公司都在跟客戶協商關稅到底誰付，有些各付一半，有些則說由客戶負擔，但默默吃下關稅的公司沒人出聲，恐怕得等到第二季財報出爐，投資人才會恍然大悟。

而且第二季新台幣暴力升值，從4月初到昨天，已經升值超過10%，多家重量級上市公司4月法說會時揭露的營收以美元預估，都是用新台幣32.5元兌1美元計算，但昨日新台幣已升至30.145元，各家出口廠商毛利率將受到侵蝕，也可能提列可觀的匯損，尤其是中小型公司，10%的升值幅度加上10%的關稅，恐怕要無語問蒼天，第二季財報會讓人驚嚇。

況且晶片關稅、台灣的對等關稅都還沒公布，說最壞的情況已過可能言之過早，這波台股只是跌深反彈、不是回升，多頭還沒來臨，尤其雖然有些公司股價已回到股災前，甚至站上季線、季線反轉向上，但更多公司股價仍反彈不到股災來的一半，投資人對這些公司要提高警覺，一有風吹草動，股價恐怕會有再次破底的危機，不可不慎！（陳永吉）

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