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盤勢分析》台積電多方缺口不破 拉回做多

2025/05/06 05:30

台股加權指數昨終場下跌254.65點，收在20532.99點，成交量約3938億元。（資料照）台股加權指數昨終場下跌254.65點，收在20532.99點，成交量約3938億元。（資料照）

美股上週五持續走強，台股昨日卻因新台幣暴力升值，衝擊出口外銷、金融、壽險等相關族群，匯損陰影籠罩盤面，電子股、金融股哀鴻遍野，加權指數盤中一度重挫逾460點，資金湧向資產、營建、食品、原物料等相關內需股，電子股成交比重僅56.7%，午盤過後隨新台幣貶勢略收斂，加權指數終場下跌254.65點，收在20532.99點，成交量約3938億元。

三大法人昨合計買超約121億元，其中外資買超244.6億元、投信賣超11.8億元、自營商賣超111.6億元；外資台指期淨空單增加3246口，累積外資期貨淨空單逾2.61萬口。

台新投顧副總黃文清指出，台股反彈來到相對高點，獲利回吐賣壓與短線新台幣升值壓力，使得指數陷入震盪，市場資金轉移到新台幣升值受惠族群，包括原物料、餐飲、資產類股可能轉為短線焦點，後續需觀察對等關稅談判結果，再來則是半導體關稅、新台幣升值對廠商的影響。

群益期貨認為，台股昨震盪拉回，盤中回補前一個向上跳空缺口後，買盤便湧入收斂跌勢，昨日新台幣再度大幅升值，外資進行買現貨、空期貨套匯布局，短線台股持續震盪拉鋸整理，就技術面來看，台股正在4月7日缺口上下整理，短線在台積電5月2日多方缺口不破下，台股拉回仍可樂觀操作。（記者卓怡君）

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