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台幣強升尚在可忍受範圍 研華董座劉克振：匯兌差價將自行吸收

2025/05/06 05:30

工業電腦廠研華董事長劉克振昨日指出，近日新台幣強升，由於尚在可忍受範圍內，公司將自行吸收差價。（記者方韋傑攝）工業電腦廠研華董事長劉克振昨日指出，近日新台幣強升，由於尚在可忍受範圍內，公司將自行吸收差價。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）董事長劉克振昨日指出，近日新台幣強升，由於尚在可忍受範圍內，公司將自行吸收差價，對獲利的影響「會降一些」，進而導致股價可能也下跌一點，不過集團將積極透過其他方式彌補。

順應全球AI邊緣運算市場蓬勃發展的趨勢，研華相隔12年後回歸台北國際電腦展，展現前瞻技術與應用成果。此次規劃於南港展覽館一館設立品牌館，以「邊緣智慧系統」、「邊緣協同與AI Agent」和「關鍵產業應用」三大展示主軸，橫跨十大應用主題，拓展智慧製造、智慧醫療、自主系統及機器人、視覺智慧、能源、環境及農業等重點領域。

此外，研華同步於南港展覽館二館展區聚焦智慧零售、智慧城市等AI驅動的智能服務應用領域，並首次在亞洲亮相「Advantech-AURES」解決方案，展示源自歐洲知名銷售時點情報系統（POS）與自助服務產品。

劉克振提到，雖然之前曾設想過新台幣升值的情形，但對近日的急升仍感到相當意外，此次受到影響的相關利潤需要另謀他法彌補，在工業電腦需求成長迅速下，研華可望繼續提升附加價值。

劉克振說，針對美中關稅戰已召開內部會議進行討論，以工業電腦產業而言，台灣被其他國家取代的可能性很低，暫時不到相當危急的程度，預估美對台關稅最終落於15%至20%，研華擬定與客戶共同分擔，絕對會影響到利潤表現，但不至於全軍覆沒。

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