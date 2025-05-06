AI出貨動能強勁 鴻海4月營收同期新高

鴻海受惠於AI伺服器出貨動能強勁，4月營收6414億元，月增16.16%、年增25.54%，創歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠鴻海（2317）受惠於AI伺服器出貨動能強勁，4月營收6414億元，月增16.16%、年增25.54%，創歷年同期新高；累計今年前4月營收2.28兆元、年增24.58%，也寫下歷年同期新高。鴻海看好第二季營運將呈現季增、年增的表現。

看好Q2營運將季增、年增

鴻海旗下四大產品4月的營收中，除了電腦終端產品與3月約略持平外，雲端網路、消費智能、元件及其他產品都比3月強勁成長，與去年同期相較，除了消費智能產品年對年約略持平，電腦終端、雲端網路、元件及其他產品皆有強勁的年增表現。

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今年前4月，雲端網路產品受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，年對年強勁成長；元件及其他產品受惠於主要業務相關零組件出貨增加，年對年也成長；電腦終端產品受惠於客戶拉貨動能較大，年對年同樣強勁成長；消費智能產品年對年表現持平。

鴻海表示，目前仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，預估第二季營運將呈現季增、年增的表現，但仍需持續關注全球政經局勢變化帶來的影響。

鴻海董事長劉揚偉將於5月29日主持年度股東常會，根據營業報告書，劉認為，雖然地緣政治等因素為全球經濟帶來不確定性，但受惠生成式AI高速發展，加上電動車的委託設計製造商機也浮現，鴻海得以迎來全新的成長契機，預期今年產品與客戶的結構將更為均衡健全，營運表現將會加速。

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