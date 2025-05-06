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海外信保基金待命 助僑台商應對關稅戰

2025/05/06 05:30

僑委會指出，他們不僅將持續壯大商會體系、精進僑台商經營體制，因應對等關稅衝擊，也將研議由「海外信用保證基金」加強協助受影響僑台商的可行性。圖為僑委會委員長徐佳青。 （資料照，記者方賓照攝）僑委會指出，他們不僅將持續壯大商會體系、精進僑台商經營體制，因應對等關稅衝擊，也將研議由「海外信用保證基金」加強協助受影響僑台商的可行性。圖為僑委會委員長徐佳青。 （資料照，記者方賓照攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普推動對等關稅，不僅對台灣影響甚鉅，我國海外台商也會受到衝擊。對此，僑委會指出，他們不僅將持續壯大商會體系、精進僑台商經營體制，因應對等關稅衝擊，也由「海外信用保證基金」研議透過融資保證加強協助受影響僑台商的可行性。

立法院明日將邀請僑委會委員長、經濟部次長、國發會副主委報告「美國對等關稅政策對僑台商全球布局之挑戰，及我政府協助僑台商之具體策略與措施」，並備質詢。

僑委會最新書面報告說明，全球僑台商在對等關稅衝擊下，將面臨全球供應鏈結構從量變轉向質變、過度集中單一市場的風險日遽、產業轉型刻不容緩等三項挑戰。

僑委會表示，僑委會將壯大商會體系，擴大組織動能、精進僑台商經營體質，並且善用海外僑台商第二、三代的青商優勢，提升台灣與當地國的連結，鏈結僑台商與台灣優勢，對接合作共同發展。

最高信用保證融資上限200萬美元

此外，僑委會輔導「海外信用保證基金」成為海外僑台商融資後援，提供僑台商融通資金所需的信用保證；在全球廿五國、五十一個都會區內共有二○○家承辦金融機構，最高信用保證融資上限二○○萬美元，若配合政府拓展新南向及非洲市場政策，融資額度合計最高可達到二五○萬美元。

僑委會表示，因應美國關稅衝擊，僑委會正請「海外信用保證基金」研議透過融資保證加強協助受影響僑台商的可行性，未來也將持續督導基金積極拓展全球融資保證業務，提高服務品質、簡化審核程序、增加服務據點、提升營運績效，協助台商取得營運所需的資金。

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