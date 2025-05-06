對中依賴大降 首季西進占比跌至2.7％

製鞋業算是台灣最早大規模西進中國開疆闢土的產業，也早在10多年前加速將生產線撤出中國，轉戰越南、印尼、柬埔寨，成為第一波出走中國的台商。 （記者楊雅民攝）

2010年高峰期逾146億美元 今年僅剩3億美元

〔記者廖家寧／台北報導〕過去台商投資重押中國，西進高峰是在二○一○年約一四六．一八億美元，占整體對外投資比重高達八十三．八％；去年台商對中投資占整體對外投資已降至七．五二％，正式跌破一成大關，今年第一季西進占比續跌至二．七二％。

去風險化 出口占比也降低

經濟部指出，台商為求去風險化，對中國投資及出口占比皆持續降低。根據統計，今年第一季經濟部核准赴中投資金額僅三億四二五四萬美元，較上年同期減少六十二．九八％，整體對外投資額約一二五億七五四四萬美元，西進占比跌至二．七二％。

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對中貿易方面，經濟部指出，今年第一季台灣與中國貿易額為四一二億美元，較去年同期成長三．五％。經濟部說明，我出口中國約九成是需再加工的中間財，更有近五成是半導體，近年來隨新興科技與遠距應用趨勢成形，拉升對電子零組件、資通訊產品及機械設備等需求，中國加速對我半導體採購，帶動國內供應鏈出貨，我對中港出口占比一度逾四十％。

經濟部指出，我國對中港出口比重在二○二○年達到四十三．九％高點，之後逐年下降，二○二四年降至三十一．七％，今年第一季更下滑至二十八．三％，顯示我國對中國市場依賴已逐年下降，且政府協助廠商分散出口市場顯現成效。

台商看壞中國投資環境 比重大升

另，工總調查指出，近年台商對中國投資環境「看壞」的比重大幅上升，二○二四年看壞「西進」的台商，從二○二三年的二十五．九％急遽升高到七十三．五％。

經濟部強調，將持續協助廠商深耕台灣及海外生產基地的調整，利用供應鏈重新布局的契機，發掘與全球產業合作的商機。

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