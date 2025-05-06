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小檔案》海湖莊園協議 美元貶值扭轉進出口不平衡

2025/05/06 05:30

現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭伸出「海湖莊園協議」的概念。（彭博）現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭伸出「海湖莊園協議」的概念。（彭博）

現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）在去年十一月擔任避險基金哈德遜灣資本管理公司高級策略師時，發布名為「重組全球貿易體系的使用者指南」研究報告，闡述川普政府可能採取的重組全球貿易體系的方案，包括關稅策略、貨幣政策及其對金融市場的潛在影響。

報告並延伸出「海湖莊園協議」的概念，其核心思想在於解決美國長期以來的巨額貿易逆差問題。米蘭認為，數十年來美元一直被高估，導致進口商品對美國人來說更便宜，而美國出口商品則更昂貴，使得依賴製造業和出口的美國國內某些地區付出經濟代價，認為扭轉這種不平衡需讓美元貶值。

報告認為，透過解決貨幣問題，能減輕關稅可能帶來的通膨壓力，為了在不印鈔和引發失控通膨的情況下貶值美元，川普政府可能須干預貨幣市場，可能作法包括：以關稅減免做為激勵手段，換取外國幫助美元貶值；建立美國主權財富基金，購買大量外國資產，進而迫使美元貶值；將部分美國國債置換為百年債券，以減輕美國債務負擔；利用美國做為某些盟國的國防擔保人角色，迫使其購買百年債券等。（編譯盧永山）

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