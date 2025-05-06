台幣狂升 半導體緊張 食品業股漲

新台幣連二交易日狂升，衝擊以美元計價為主的半導體類股走跌，食品業者則漲勢強勁。（中央社）

〔記者洪友芳、楊雅民／綜合報導〕新台幣連二交易日狂升，衝擊以美元計價為主的半導體類股走跌；但台幣升值將降低大宗物資業者進口黃豆、玉米、小麥的成本壓力，甚至匯率操作得當，可望賺取匯兌收益，大成等食品業者昨漲勢強勁。

半導體業包括IC設計、晶圓代工、封測業等，大多以美元計價，台幣升值對營運造成壓力，美元計算售價轉換為台幣的營收相對減少，獲利也受影響，甚至可能出現業外的匯損壓力。

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台積電日前法說會預估第二季合併營收將介於二八四億至二九二億美元，平均季增近十三％，台積電指出，第二季財測匯率假設雖為一美元兌三十二．五元，但目前對第二季財測目標維持不變；聯電則持續進行節流對策，以降低台幣升值的衝擊，第二季營運影響程度還待觀察。

封測大廠力成科技表示，目前應對措施，除減少曝險淨部位外，也與客戶、供應商等密集聯繫、討論，希望共同自然避險。

不過，台幣升值也有業者受惠。半導體業採購設備、材料等，採美元計價，尤其主要設備昂貴，例如一台EUV微影設備至少上億美元，台幣升值，對半導體廠採購進口設備相對有利。

食品業者則因進口黃小玉等成本壓力降低，昨日股價大受激勵，大成、佳格、泰山等昨日盤中一度攻上漲停板，福壽股價則強鎖漲停板。

坐擁土地資產的南港輪胎和泰豐輪胎，一度因政府打炒房而股價下挫，隨著台幣升值，手中握有的資產跟著水漲船高，昨股價均表現亮眼，泰豐更亮燈漲停。

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