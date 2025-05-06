台幣升1％ 台股營利掉0.1％起跳

法人指出，外銷概念股影響較大，新台幣升值1％，營業利益率影響約0.1％至0.3％。（中央社）

〔記者卓怡君、張慧雯／台北報導〕近日台幣強勁升值，法人推估，整體而言，只要新台幣升值一％，台股稅前獲利影響約○．五％；投信也表示，台幣強升，對AI供應鏈及消費電子等獲利造成一定影響，壽險為主的金融族群也有資產匯損的衝擊。

法人指出，電子股族群以外銷為主，新台幣升值直接衝擊獲利，台幣升值一％，對台積電來說營業利益率將下滑○．四％；對代工廠而言，由於應收及應付大多自然避險，台幣升值一％，營業利益率下降約○．二％，其中鴻海稅前獲利減少約三十億元，每股稅後盈餘（EPS）影響○．一六元，廣達稅前獲利減少四．五億元，EPS影響○．○九元，緯創稅前獲利減少二．一億元，EPS影響○．○六元。

請繼續往下閱讀...

至於傳產股，法人指出，外銷概念股影響較大，新台幣升值一％，營業利益率影響約○．一％至○．三％；對金融股而言，台幣升值對避險成本為負面影響，台幣兌美元升值一％，國壽獲利將減少七十六億元、淨值減少四十八億元。

保德信投信認為，近期弱勢美元明顯影響台股表現，主因台灣產業以外銷出口為主，除科技股外，壽險為主的金融族群也受到資產匯損的衝擊。

不過，台幣升值有弊也有利，保德信投信表示，雖然匯市快速變化對外銷產業造成衝擊，但隨著外資買盤湧入，外資昨續買台股超過二四○億元，加上財報法說影響逐漸淡化，對盤勢仍有幫助，而本週重頭戲在於美國最快於五月七日公布晶片關稅，若影響有限，將帶動台股投資信心回籠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法