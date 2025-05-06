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學者：台幣「失速列車」可能快到點了

2025/05/06 05:30

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，台幣暴力升值，「失速列車可能快到點了」。（國泰金提供）國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，台幣暴力升值，「失速列車可能快到點了」。（國泰金提供）

林啟超推測媒體渲染升值預期 引發恐慌拋售海外資產

〔記者徐子苓／台北報導〕新台幣連兩日急升，市場揣測紛陳；不過，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，較有可能是在媒體渲染下，市場對升值過度預期，因此恐慌性拋售海外資產換回台幣，但「失速列車可能快到點了」。

對於台幣暴力升值，目前市場主要有三種猜測，一是美國不滿其他國家貨幣長期相對貶值，以維持出口競爭力，台美協商時，可能被要求升值。林啟超認為，若真的是因為貿易談判，那應該會看到大部分亞洲貨幣一起狂升，但真實情況是「台幣有點太over」。

第二種猜測是投資人對美國失去信心，開始拋售美元資產。林啟超反駁，這種情況會出現美股、美債嚴重的拋售潮，但近期美股逐漸漲回，美債殖利率也未進一步上升。

第三則是《金融時報》指新台幣強升與壽險公司對沖美元部位避險有關。林啟超指出，壽險業資金確實非常龐大，但當初會匯出持有其他貨幣的資產，就是因為台灣利率太低，若現在又要匯回，實在違背初衷。

林啟超推測，台幣強升，應是市場對升值過度預期；根據投信投顧公會統計，近兩年多台灣人購買的海外資產（含ETF、債券、美元保單等）增加超過三．五兆元，這筆龐大資金在此次台幣升值扮演重要角色。他發現，近日身邊朋友紛紛詢問是否要把海外債券和基金贖回，原因是媒體報導台幣可能升到十三元左右，在親友間流傳下，引發從眾效應。

他指出，四月中有國內雜誌報導，根據《經濟學人》發布的「大麥克指數」，新台幣被大幅低估約五十九％，若台幣被迫大幅升值，兌美元匯率應會驟升至十三．三比一左右。他說，這段報導後來被社群貼文、各大媒體渲染轉述，引發市場過度預期，投資人擔憂資產縮水、產生匯損，恐慌性拋售海外資產。

股匯不同調 不像外資匯入造成

林啟超分析，昨日股匯不同調，升值不太像是外資匯入造成，而是本地投資人贖回海外資產、換回台幣，「有趣的是，一個月前大家在擔心台幣何時貶破三十四元，最近每個人都問我何時升破三十元，我覺得大家預期心理太強烈」。若台幣升值是恐慌性拋售海外資產，是否只是短期現象？他說：「失速列車可能快到點了。」

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