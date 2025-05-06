台幣狂飆禿鷹現蹤 央行︰已示警、請出

中央銀行總裁楊金龍昨說明，坦言近期台幣波動「有點不正常」，主因市場對升值預期過高，希望市場冷靜。（記者塗建榮攝）

匯價收30.145元 成交量43.885億美元 創史上第3大量

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣連兩個交易日狂飆，昨台北與元太外匯經紀公司總成交量達四十三．八八五億美元，創史上第三大量；央行總裁楊金龍直言近期台幣波動「有點不正常」，並發現有禿鷹蹤跡，「金額滿大的」，央行已提出警告，並將他們請出去。

楊金龍說，過去英國、香港都曾遭禿鷹襲擊，央行對於資金進出「盯得非常緊」，只要有資金匯入就要符合目的，不能停泊在那裡炒匯。

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昨新台幣盤中最高升抵二十九．五九元兌一美元、強升一．四七四元，在央行總裁將召開記者會的消息傳出後，升勢逐漸收斂，最終收在三十．一四五元、升值九．一九角，匯價創二○二三年二月以來、近兩年三個月新高。

今年來升8.74％ 躍居最強亞幣

新台幣自上週五以來，兩個交易日飆升一．八七二元、升幅高達六．二％，也創下紀錄，且把過去兩年來的貶幅一次升回。根據央行統計，今年以來台幣升值八．七四％，超越日圓的八．二一％，躍升最強亞幣，同時間美元指數大跌七．九二％、韓元升值四．四五％、人民幣升值○．四九％。

匯銀人士︰短期29～30元徘徊

昨日不只出口商拋匯，散戶也跟進搶換匯，一度造成多家銀行網銀「塞車」卡卡。匯銀主管表示，在出口商恐慌性拋匯、外資續買超台股逾二四四億元兩股力道推升下，台幣續強勢升值；但因散戶大軍進場撿便宜，央行也出面澄清台美談判未涉及匯率，且示警禿鷹已被盯上，以過去兩個交易日台幣收盤都守在三十字頭來看，這個價位應是各方都可接受，研判台幣短期內可能在二十九、三十字頭來回徘徊。

匯銀人士指出，楊金龍昨日談話暗示台幣長期走勢要與台灣經濟成長相當，顯示台幣長期以來確實有低估嫌疑，意味台幣短期內不可能再回到三十二、甚至三十三元價位，接下來將是緩升格局。

新台幣最大成交量發生在二○○八年三月二十四日馬英九當選總統時，當時總成交量達五十五．六一億美元；二○○九年四月三十日金管會宣布開放中國QDII來台投資，匯市成交量四十四．六三億美元居第二。

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