晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-熱門族群〉馬斯克開口 機器人族群久旱逢甘霖

2025/05/05 05:30

特斯拉執行長馬斯克表示，將重點投資的機器人，台股機器人族群聞訊大漲慶賀。 （彭博）特斯拉執行長馬斯克表示，將重點投資的機器人，台股機器人族群聞訊大漲慶賀。 （彭博）

記者方韋傑／專題報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克4月下旬聲稱將回歸本業，可望重振特斯拉投資人信心，並使該公司重點投資的生成式AI、機器人等項目進度躍升，進而帶動供應鏈欣欣向榮。因此，台股機器人族群在4月初遭受關稅消息重創後，宛若久旱逢甘霖，聞訊一鼓作氣大漲慶賀。

觀察此次台灣機器人概念股在4月初的股災中，不以機器人硬體作為主要輸出產品的廠商，股價影響較為輕微。以上週來看，和椿（6215）單週股價大漲22.23%、羅昇（8374）漲幅17.01%、所羅門（2359）上漲13.87%。

台廠零組件 仍可望搶食商機大餅

馬斯克先前對於特斯拉旗下機器人Optimus明、後年的量產目標都要逐年成長10倍，2027年產量達到50萬至100萬台，相關數據被視為人形機器人市場規模成長的重要觀察指標之一。目前台廠在高階零組件領域面對歐美品牌完善的技術優勢、中低階零組件面臨紅鏈削價競爭，仍可望在全球人形機器人產值擴大的過程中搶食大餅。

隨著工業自動化需求緩步回溫，新一代智慧工廠全面提升機器人需求，智慧醫療、智慧物流等領域也皆更加講究人形機器人執行任務時的動作精確度。因此，高效馬達、控制器、制動器成為台廠鎖定開發的關鍵零組件，在可比日系廠商的品質以及相對實惠的價格驅動下，部分美系品牌或新創企業已開始逐步強化與台鏈合作。

此外，在訂單數大便是美的台系老牌代工廠中，鴻海（2317）董事長劉揚偉已宣佈公司「當然也會做整個人形機器人的組裝」。對此，市場看好在全球供應鏈去中化的趨勢下，台灣陣營有望迎來新一波的良性整合、併購與競爭活動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財