〈財經週報-熱門族群〉馬斯克開口 機器人族群久旱逢甘霖

特斯拉執行長馬斯克表示，將重點投資的機器人，台股機器人族群聞訊大漲慶賀。 （彭博）

記者方韋傑／專題報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克4月下旬聲稱將回歸本業，可望重振特斯拉投資人信心，並使該公司重點投資的生成式AI、機器人等項目進度躍升，進而帶動供應鏈欣欣向榮。因此，台股機器人族群在4月初遭受關稅消息重創後，宛若久旱逢甘霖，聞訊一鼓作氣大漲慶賀。

觀察此次台灣機器人概念股在4月初的股災中，不以機器人硬體作為主要輸出產品的廠商，股價影響較為輕微。以上週來看，和椿（6215）單週股價大漲22.23%、羅昇（8374）漲幅17.01%、所羅門（2359）上漲13.87%。

請繼續往下閱讀...

台廠零組件 仍可望搶食商機大餅

馬斯克先前對於特斯拉旗下機器人Optimus明、後年的量產目標都要逐年成長10倍，2027年產量達到50萬至100萬台，相關數據被視為人形機器人市場規模成長的重要觀察指標之一。目前台廠在高階零組件領域面對歐美品牌完善的技術優勢、中低階零組件面臨紅鏈削價競爭，仍可望在全球人形機器人產值擴大的過程中搶食大餅。

隨著工業自動化需求緩步回溫，新一代智慧工廠全面提升機器人需求，智慧醫療、智慧物流等領域也皆更加講究人形機器人執行任務時的動作精確度。因此，高效馬達、控制器、制動器成為台廠鎖定開發的關鍵零組件，在可比日系廠商的品質以及相對實惠的價格驅動下，部分美系品牌或新創企業已開始逐步強化與台鏈合作。

此外，在訂單數大便是美的台系老牌代工廠中，鴻海（2317）董事長劉揚偉已宣佈公司「當然也會做整個人形機器人的組裝」。對此，市場看好在全球供應鏈去中化的趨勢下，台灣陣營有望迎來新一波的良性整合、併購與競爭活動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法