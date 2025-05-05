晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-本週熱點〉外匯存底有望連4升 出口連18紅有挑戰

2025/05/05 05:30

美元由盛而衰下，預期我國4月外匯存底將連4升。（彭博）美元由盛而衰下，預期我國4月外匯存底將連4升。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

本週國內有三大重要數據公布。首先，中央銀行將發布4月底外匯存底，在美元由盛而衰下，預期我國外匯存底將連4升；主計總處即將發佈4月通膨率則可望維持平穩態勢；因對等關稅4月上路，進出口爆發提前拉貨潮，擠壓4月出口成長空間，財政部預估4月出口年增率將在0至5%，能否挑戰連18紅有待觀察。

根據央行統計，3月因外資瘋狂匯出，導致台幣貶勢加劇，央行多次進場拋匯阻貶。然而，有外匯存底投資運用收益挹注，加上主要貨幣對美元升值，折成美元後對外匯存底帶來正面貢獻，使3月我國外匯存底餘額續增4.38億美元、至5,780.22億美元，寫下歷史次高紀錄。

4月美元由盛而衰，央行從月初拋匯阻貶至月底買匯阻升，加上孳息收入，預期4月外匯存底將連4升，甚至有機會挑戰史上新高。

4月CPI年增率 可望回落

另外，主計總處將發布我國4月消費者物價指數數據。由於台電4月漲電價喊卡，且川普對等關稅暫緩，加以國際油價下跌，4月CPI年增率有望回落。

根據主計總處資料，3月CPI年增率為2.29%、較2月的1.58%攀升，1-3月平均CPI較去年同期上漲2.18%。

財政部8日將公布4月海關進出口統計。由於廠商在對等關稅上路前，爆出提前拉貨潮，使3月進、出口雙雙創下歷史單月新高。其中，3月出口495.7億美元，月增20%、年增18.6%，為連續17個月正成長，累計1至3月出口1,295.8億美元，年增17.5%，亦是歷史新高。

財政部預估4月出口規模將落在374億至393億美元，由於去年基期偏高，年增率估持平至年增5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財