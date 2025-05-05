〈財經週報-本週熱點〉外匯存底有望連4升 出口連18紅有挑戰

美元由盛而衰下，預期我國4月外匯存底將連4升。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

本週國內有三大重要數據公布。首先，中央銀行將發布4月底外匯存底，在美元由盛而衰下，預期我國外匯存底將連4升；主計總處即將發佈4月通膨率則可望維持平穩態勢；因對等關稅4月上路，進出口爆發提前拉貨潮，擠壓4月出口成長空間，財政部預估4月出口年增率將在0至5%，能否挑戰連18紅有待觀察。

根據央行統計，3月因外資瘋狂匯出，導致台幣貶勢加劇，央行多次進場拋匯阻貶。然而，有外匯存底投資運用收益挹注，加上主要貨幣對美元升值，折成美元後對外匯存底帶來正面貢獻，使3月我國外匯存底餘額續增4.38億美元、至5,780.22億美元，寫下歷史次高紀錄。

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4月美元由盛而衰，央行從月初拋匯阻貶至月底買匯阻升，加上孳息收入，預期4月外匯存底將連4升，甚至有機會挑戰史上新高。

4月CPI年增率 可望回落

另外，主計總處將發布我國4月消費者物價指數數據。由於台電4月漲電價喊卡，且川普對等關稅暫緩，加以國際油價下跌，4月CPI年增率有望回落。

根據主計總處資料，3月CPI年增率為2.29%、較2月的1.58%攀升，1-3月平均CPI較去年同期上漲2.18%。

財政部8日將公布4月海關進出口統計。由於廠商在對等關稅上路前，爆出提前拉貨潮，使3月進、出口雙雙創下歷史單月新高。其中，3月出口495.7億美元，月增20%、年增18.6%，為連續17個月正成長，累計1至3月出口1,295.8億美元，年增17.5%，亦是歷史新高。

財政部預估4月出口規模將落在374億至393億美元，由於去年基期偏高，年增率估持平至年增5%。

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