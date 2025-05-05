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〈財經週報-投資觀點〉懂權證「實質槓桿」就能少踩雷！

2025/05/05 05:30

模擬台積電股價上漲對權證價格的影響模擬台積電股價上漲對權證價格的影響

■鄭睿斌

真正影響你獲利的，是實質槓桿：實質槓桿 = 名目槓桿 × 權證的 Delta 我們來看一個實際例子真正影響你獲利的，是實質槓桿：實質槓桿 = 名目槓桿 × 權證的 Delta 我們來看一個實際例子

你有沒有聽過這樣的說法：「買權證就像買樂透，小錢變大錢！」權證雖然能以小搏大，但可不是憑運氣，而是要看你怎麼選。其中一個關鍵，就是「實質槓桿」。那什麼是實質槓桿呢？別擔心，今天我們就用淺白的例子，幫你輕鬆搞懂這個影響報酬關鍵的「魔法數字」！

名目槓桿vs.實質槓桿

很多人看槓桿都只看「名目槓桿」，例如：股票現在100元，某權證5元，履約價100元，名目槓桿 =100÷5=20倍！哇，看起來很威對吧？但這只是「表面」的槓桿。

真正影響你獲利的，是實質槓桿：實質槓桿=名目槓桿 ×權證的Delta

名目槓桿=800÷1=800倍？哇！這也太誇張！先別太嗨，我們來算實質槓桿：實質槓桿=800×0.008=6.4 倍。這數字比你想的低很多吧？

股票只漲5%，權證就可能賺35%，這就是實質槓桿的威力！但反過來，股票跌5%也可能損失快3成，所以不是只有上漲才放大，風險也會被放大！

實質槓桿高≠一定好！

很多人誤以為選「實質槓桿最高」的權證最好，其實不然。實質槓桿太高，可能代表：

▲履約價離太遠（不易達成）

▲到期日太近（時間價值流失快）

▲Delta太低（反應不靈敏）

所以要綜合考量：實質槓桿、Delta、剩餘天數、履約價等，才不會只看到「槓桿數字」就衝進去。

總結：實質槓桿，是你看懂權證的第一步

▲權證可以放大獲利，也會放大風險

▲名目槓桿只是表象，實質槓桿才是關鍵

▲實質槓桿=名目槓桿×Delta

▲選權證別只看高槓桿，還要看履約價、到期日等條件

投資不是賭博，掌握工具才是正確的開始。看懂實質槓桿，就像你有了雷達，可以避開暗礁、抓住機會。

（作者為第一金證券衍生商品部主管）

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