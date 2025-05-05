〈財經週報-投資觀點〉懂權證「實質槓桿」就能少踩雷！

模擬台積電股價上漲對權證價格的影響

■鄭睿斌

真正影響你獲利的，是實質槓桿：實質槓桿 = 名目槓桿 × 權證的 Delta 我們來看一個實際例子

你有沒有聽過這樣的說法：「買權證就像買樂透，小錢變大錢！」權證雖然能以小搏大，但可不是憑運氣，而是要看你怎麼選。其中一個關鍵，就是「實質槓桿」。那什麼是實質槓桿呢？別擔心，今天我們就用淺白的例子，幫你輕鬆搞懂這個影響報酬關鍵的「魔法數字」！

名目槓桿vs.實質槓桿

很多人看槓桿都只看「名目槓桿」，例如：股票現在100元，某權證5元，履約價100元，名目槓桿 =100÷5=20倍！哇，看起來很威對吧？但這只是「表面」的槓桿。

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真正影響你獲利的，是實質槓桿：實質槓桿=名目槓桿 ×權證的Delta

名目槓桿=800÷1=800倍？哇！這也太誇張！先別太嗨，我們來算實質槓桿：實質槓桿=800×0.008=6.4 倍。這數字比你想的低很多吧？

股票只漲5%，權證就可能賺35%，這就是實質槓桿的威力！但反過來，股票跌5%也可能損失快3成，所以不是只有上漲才放大，風險也會被放大！

實質槓桿高≠一定好！

很多人誤以為選「實質槓桿最高」的權證最好，其實不然。實質槓桿太高，可能代表：

▲履約價離太遠（不易達成）

▲到期日太近（時間價值流失快）

▲Delta太低（反應不靈敏）

所以要綜合考量：實質槓桿、Delta、剩餘天數、履約價等，才不會只看到「槓桿數字」就衝進去。

總結：實質槓桿，是你看懂權證的第一步

▲權證可以放大獲利，也會放大風險

▲名目槓桿只是表象，實質槓桿才是關鍵

▲實質槓桿=名目槓桿×Delta

▲選權證別只看高槓桿，還要看履約價、到期日等條件

投資不是賭博，掌握工具才是正確的開始。看懂實質槓桿，就像你有了雷達，可以避開暗礁、抓住機會。

（作者為第一金證券衍生商品部主管）

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