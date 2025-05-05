〈財經週報-投資觀點〉川普強烈施壓鮑爾 聯準會獨立性與市場信心受考驗

美國通膨率

■呂正傑

川普猛烈批評聯準會（Fed）主席鮑爾，這場高調的政策衝突有何盤算？對金融市場與聯準會的獨立性又帶來哪些深遠影響？

2025年4月下旬，美國總統川普對聯準會主席鮑爾的強烈批評成為全球金融市場的焦點。他不僅公開要求鮑爾立即降息，還用「太遲先生」等詞語加以嘲諷，甚至揚言要撤換鮑爾。

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仔細分析川普的說法，他一再強調美國幾乎沒有通膨，能源價格明顯下滑，整體物價也在下降。因此，他主張聯準會應該馬上降息。他還拿歐洲央行作為例子，批評鮑爾動作太慢，甚至指控鮑爾在選舉期間刻意降息，帶有政治偏見。

川普之所以這麼做，除了經濟現實的考量，也有明顯的政治動機。美國目前正面臨經濟增長放緩、消費信心下滑以及製造業疲軟、ISM新訂單持續大幅下滑等壓力，同時國債利息負擔沉重。川普希望透過降息，促進美國製造業回流，並減輕政府的財政壓力。

川普的激烈言論和撤換鮑爾的威脅，對金融市場和投資人的信心造成了衝擊。首先，美元和美國債市同步下跌，美元指數跌至2023年以來新低。其次，川普屢次公開點名批評，其實也反映出關稅貿易談判並沒有表面上那麼順利。當初90天的關稅暫停期，原本是希望能夠達成協議，但各國在貿易協議上短時間內難以達成共識，較可能的是採取拖延策略直到最後一刻達成協議，甚至等待美國作出更多讓步。

反之，聯準會的獨立性受到侵蝕倒是可以不必過度擔憂，儘管川普一直對聯準會的獨立性不滿，認為總統應該對貨幣政策有更大的發言權，進一步強化白宮對貨幣政策的影響力。但是法律角度來看，總統僅能「因故」免去其職務，例如嚴重失職、犯罪或身心無法履職等情況，目前來看似乎都不符合，即便假設川普真的克服法律障礙，成功將鮑爾革職，FOMC是由12名成員組成，利率的升跌最終取決於FOMC的多數意見，要影響利率走勢，必須說服其中的至少7位，這又是個近乎不可能的任務。

川普要求撤換鮑爾 對美經濟恐適得其反

總體來說，川普越是激進強硬，越顯示出目前美國經濟和政策的不確定性。我們評估川普無法真的撤換鮑爾，他的作法表面上是對聯準會的獨立性發出挑戰，實質上革職鮑爾反而可能適得其反。

（作者為永豐金證券投資顧問部主管協理）

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