〈財經週報-投資趨勢〉關稅戰下 日本內需防禦型股展現韌性

川普關稅使全球股市震盪，日本汽車、鋼鐵及機械等倚賴出口型產業的影響會較重，但影響程度小於美國與其他國家。（法新社）

■劉仲翔

川普關稅使全球股市震盪，市場預估對日本GDP的負面影響將落在0.2%至0.7%之間。其中汽車、鋼鐵及機械等倚賴出口型產業的影響會較重，但整體來看，影響範圍與程度小於美國與其他國家。

日本會率先與美國進行談判。日本首相石破茂2月會見川普時承諾將增加對美投資，未來透過讓步與談判方式機率較高。

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日股內需防禦型類股 中長期看俏

川普2.0時代，日本國防開支佔GDP比重擬逐步上升，長期以來，國防開支佔GDP比重低於1%，且有結構性投資低配的現象，但2024年底日本政府通過預算案，國防支出在財年2025年將按年增長9.4%，預期到財年2027年佔GDP比重將翻倍至2%；預計此長期被壓抑的需求將驅動主要供應商的化學、重工業公司及資訊服務利潤強勁成長。

今年春鬥薪資談判結果為名義薪資上升5.46%，創下逾30年來最高薪資增幅，一旦薪資成長，將改善民眾可支配收入，進而刺激開銷，消費開銷也是日本最可靠的經濟成長引擎，但利多更多的內需型產業。

多方資金 提高日股比重

日股自2023年上漲至今，仍有諸多利多因素在推升股市，除了在全球關稅戰中影響較小外，企業財務重整改善仍不間斷，為少數結構性成長的經濟體，多方資金皆對日股產生興趣，並提高持有日股的比例，如：日本散戶、日本退休金機構、日本企業及海外投資人。

NISA後時代，散戶也明顯從儲蓄轉入日本股市，多家退休金巨擘也相繼上調對日持股，加上財務重整力道更加升級，企業自2023年起，股票回購的金額不斷創新高；日本內資近年顯著性流入，對日股帶來一定的支撐力道。而海外投資人也在4月第一周市場最為動盪時，趁機買入日股，可見外資對日股未來展望具有一定程度上的信心。

巴菲特效應延續 迷霧中的定錨

股神巴菲特的波克夏海瑟威公司自2023年進入日股後，不僅帶動全球私募巨擘進場日股，積極型投資人也出現加碼日本持股，研判巴菲特效應有望持續發酵；而波克夏海瑟威接班人Greg也認同布局日本的價值，成為迷霧中的定錨。

日本旅遊人次續創高 帶動消費成長

日本黃金週展開，大阪更睽違數十年再度舉辦世界博覽會，開跑首週即破52萬人次，不到兩周更突破100萬人次，熱度較2005年愛知縣世運熱度高；而疫情後，日本也成為全球旅遊焦點，每月海外旅日人次都創下新高，加上日本政府祭出多項政策，正朝實現2030年每年入境遊客6,000萬人次的目標。

整體來看，日本受關稅影響小之外，也有多項利多因素正在發酵，研判日股多頭行情將延續；短線上雖然會受到不確定性震盪，但長期仍具上漲潛力，建議投資人可定期定額介入。

（作者為瀚亞投信產品投資策略部協理）

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