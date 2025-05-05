晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資趨勢〉關稅戰下 日本內需防禦型股展現韌性

2025/05/05 05:30

川普關稅使全球股市震盪，日本汽車、鋼鐵及機械等倚賴出口型產業的影響會較重，但影響程度小於美國與其他國家。（法新社）川普關稅使全球股市震盪，日本汽車、鋼鐵及機械等倚賴出口型產業的影響會較重，但影響程度小於美國與其他國家。（法新社）

■劉仲翔

川普關稅使全球股市震盪，市場預估對日本GDP的負面影響將落在0.2%至0.7%之間。其中汽車、鋼鐵及機械等倚賴出口型產業的影響會較重，但整體來看，影響範圍與程度小於美國與其他國家。

日本會率先與美國進行談判。日本首相石破茂2月會見川普時承諾將增加對美投資，未來透過讓步與談判方式機率較高。

日股內需防禦型類股 中長期看俏

川普2.0時代，日本國防開支佔GDP比重擬逐步上升，長期以來，國防開支佔GDP比重低於1%，且有結構性投資低配的現象，但2024年底日本政府通過預算案，國防支出在財年2025年將按年增長9.4%，預期到財年2027年佔GDP比重將翻倍至2%；預計此長期被壓抑的需求將驅動主要供應商的化學、重工業公司及資訊服務利潤強勁成長。

今年春鬥薪資談判結果為名義薪資上升5.46%，創下逾30年來最高薪資增幅，一旦薪資成長，將改善民眾可支配收入，進而刺激開銷，消費開銷也是日本最可靠的經濟成長引擎，但利多更多的內需型產業。

多方資金 提高日股比重

日股自2023年上漲至今，仍有諸多利多因素在推升股市，除了在全球關稅戰中影響較小外，企業財務重整改善仍不間斷，為少數結構性成長的經濟體，多方資金皆對日股產生興趣，並提高持有日股的比例，如：日本散戶、日本退休金機構、日本企業及海外投資人。

NISA後時代，散戶也明顯從儲蓄轉入日本股市，多家退休金巨擘也相繼上調對日持股，加上財務重整力道更加升級，企業自2023年起，股票回購的金額不斷創新高；日本內資近年顯著性流入，對日股帶來一定的支撐力道。而海外投資人也在4月第一周市場最為動盪時，趁機買入日股，可見外資對日股未來展望具有一定程度上的信心。

巴菲特效應延續 迷霧中的定錨

股神巴菲特的波克夏海瑟威公司自2023年進入日股後，不僅帶動全球私募巨擘進場日股，積極型投資人也出現加碼日本持股，研判巴菲特效應有望持續發酵；而波克夏海瑟威接班人Greg也認同布局日本的價值，成為迷霧中的定錨。

日本旅遊人次續創高 帶動消費成長

日本黃金週展開，大阪更睽違數十年再度舉辦世界博覽會，開跑首週即破52萬人次，不到兩周更突破100萬人次，熱度較2005年愛知縣世運熱度高；而疫情後，日本也成為全球旅遊焦點，每月海外旅日人次都創下新高，加上日本政府祭出多項政策，正朝實現2030年每年入境遊客6,000萬人次的目標。

整體來看，日本受關稅影響小之外，也有多項利多因素正在發酵，研判日股多頭行情將延續；短線上雖然會受到不確定性震盪，但長期仍具上漲潛力，建議投資人可定期定額介入。

（作者為瀚亞投信產品投資策略部協理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財