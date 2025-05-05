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〈財經週報-國際市場展望〉第二季國際市場展望：後貿易時代的投資策略

2025/05/05 05:30

市場擔憂情緒使美股從歷史高點回落，。但美股仍包含許多優質公司，相對不受關稅影響。（彭博）市場擔憂情緒使美股從歷史高點回落，。但美股仍包含許多優質公司，相對不受關稅影響。（彭博）

■Henk-Jan Rikkerink

2025年第二季，全球市場正處於一個轉折點。在經歷第一季的波動後，主要經濟體展現出不同的調整策略，以因應後貿易時代的新挑戰。其中，關於貿易政策衝擊已重創美國市場信心，惟美國仍為一優質市場，經濟也持續穩健增長。歐洲已回應美國關稅政策，包括採取增加國防支出之主要措施，惟結構性問題依然存在。中國大陸則重申其科技實力，突顯民營企業的重要角色，且中國政府有能力抵減關稅損害。面對新世界秩序已然浮現，投資人需根據各區域分歧走勢，思考新一季投資主題。

美國：風險與機會並存

目前美國市場確實出現風險。預期接下來可能看到兩股趨勢的角力︰一邊是財政寬鬆所引發的再通膨；另一邊則是因關稅和限制移民不利增長而造成的停滯性通膨。市場擔憂情緒使美國股市從歷史高點回落，並開始影響消費者信心。

然而，川普目標明確，企圖改善貿易收支以及製造業回流，長期而言有利美國股市表現。儘管最近出現回檔，但標普500指數仍包含許多優質公司，相對不受關稅影響。

此外，雖然有些軟性數據開始下降，但經濟整體來說仍具韌性。企業及家庭資產負債表強勁，可望支持更高的獲利表現，且接下來可能有減稅及法規鬆綁等利多，同樣有助增長。

歐洲：政策轉向帶來新氣象

歐洲在面對美國孤立主義傾向下，終於打開財政活水閘門，大舉投資國防領域，展現出政策轉向決心。與此同時，德國總理梅爾茨成功推動財政政策大轉彎。市場似乎認同這些舉措將成為啟動歐洲長期增長的轉捩點，故積極追捧最可能受益於歐洲財政挹注的國防和工業類股。

然而，除了直接受惠領域，目前還不清楚這筆支出將如何讓歐洲各產業雨露均霑。限制歐洲增長的人口結構與科技發展等問題，未必能獲得解決。歐洲政策制定者努力擬定各項計劃，以期提高競爭力，但至今尚未看到具體成效，故投資人仍宜保持謹慎。

中國：回歸內需與科技驅動

中國面對美國加徵關稅挑戰，積極透過促進內需消費支出與科技創新兩大面向加以應對。

一方面，中國政府將提高可支配所得與就業視為首要任務，並擴大財政刺激方案，這對消費企業而言可能會是利多。

另一方面，關稅和高階AI晶片貿易限制促使中國企業積極提高自身效率，催生如ＤeepSeek之最新模型，展現強大科技創新能力，顛覆各界對中國科技能力遠落後於美國的看法，並重新吸引投資人關注。

同時，中國似乎正積極改善與民營科技公司的關係，以期利用這股創新趨勢，並可望運用成功開發的AI科技，大幅提高各產業之生產力及獲利。

在後貿易時代，全球市場充滿不確定性，但也蘊含著新的機會。投資人應根據各區域的政策動向與經濟基本面，靈活調整投資組合，尋找具有增長潛力的市場與產業。

（作者為富達國際全球多重資產及投資方案主管）

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