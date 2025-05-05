〈財經週報-台股盤勢解析〉關稅談判風暴下的台股轉機：從台股看產業韌性與布局時機

川普關稅政策，導致美股波動，反而凸顯台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。（彭博）

■王紹宇

近期台股隨著美股回穩，指數重返20,000點、並向21,000點邁進，市場焦點持續集中在川普政府關稅政策豁免的消息以及美國科技股財報上。然而，這波市場波動更深層次地反映了全球風險情緒的變化，而非對台灣產業基本面的質疑，反而強調了台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

川普關稅政策 反凸顯台灣關鍵地位

回顧4月，台股經歷了顯著震盪。受美國關稅政策影響，儘管MSCI全世界指數小漲0.17%，美國主要指數如S&P500、道瓊工業指數、費城半導體指數分別下滑1.14%、3.15%、1.22%，台股也一度慘跌。值得注意的是，這波修正主要反映市場對關稅政策不確定性的擔憂，而非台股基本面的實質弱化。

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近期市場最大的變數來自川普政府的關稅政策。經歷了1個月的全面高額關稅公布、部分國家報復措施到全面暫緩實施，市場進入談判階段。目前評估完全豁免的可能性不高，較大機率是略微提高部分商品關稅，同時對關鍵性商品實施豁免。然而，川普政府的反覆言論影響市場信任度，使不確定性持續升高，預期近期市場波動性仍將維持在較高水準。

觀察外資動向，4月呈現明顯震盪。月初因關稅戰引發風險趨避而大量賣超，中下旬隨關稅暫緩出現小幅回流。值得注意的是，台股在MSCI全球股票指數中僅佔2%權重，外資進出更多反映全球風險情緒變化。國內投信方面，隨ETF市場發展成熟，市場修正反而提供更多逢低布局機會。

在全球經濟板塊重組背景下，美聯準會（Fed）貨幣政策走向至關重要。目前經濟數據顯示，雖有減緩但不致衰退，通膨下行速度趨緩，加上就業市場穩定，預期聯準會將採取更謹慎的降息步調。中國經濟增長力道雖有回溫跡象，但地緣政治風險持續存在，這些因素都將影響市場對風險資產的評價。

台股產業基本面仍然穩健

就台灣產業而言，過去幾年已逐步完成供應鏈分散化轉型。在技術領先、產品差異化程度高的產業中，企業具備較強的成本轉嫁能力。特別是在AI伺服器、先進封裝、電動車供應鏈等新興領域，台灣廠商的競爭優勢持續強化。展望全年台股，雖然短期受到關稅政策不確定性影響，但產業基本面仍然穩健。

從資產配置角度來看，目前市場波動尚未影響經濟基本面，因此無需對長期戰略性配置（SAA）做出重大調整。在戰術性配置（TAA）方面，建議可多利用ETF或其他衍生性商品進行靈活避險管理，以因應短期市場波動。這種策略不僅能快速調整曝險程度，更具備成本效益與時效性優勢。

聚焦成本轉嫁能力強的產業龍頭

展望後市，雖然關稅政策的不確定性仍將帶來波動，但這種情況往往也創造投資機會。建議投資人聚焦於具備核心競爭力、成本轉嫁能力強的產業龍頭，透過更靈活的投資組合管理，在市場過度反應中把握布局時機；畢竟，市場往往傾向過度評估短期風險，而低估長期價值創造的潛力。（作者為富蘭克林華美投信FT臺灣Smart ETF基金經理人）

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