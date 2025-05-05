政府潛藏債務破20兆 勞保增1.56兆最多

2024年底各級政府潛藏負債

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據統計，二○二四年底中央及地方政府潛藏負債（或有給付責任）首度破二十兆元、達二十兆六四九○億元，較二○二三年底增加一兆四六二四億元，其中勞工保險潛藏債務十三兆六四六六億元、大增一兆五五九四億元，主因被保險人平均投保年資及薪資增加，且精算假設條件物價指數年增率由○．九％提高至一．八％。

「潛藏負債」指政府預估未來三十年或五十年「或有給付責任」，即未來不一定會發生，且可透過編列預算或調整費率等挹注，與「公債法」規範的政府舉債不同。主計總處自二○○九年起公布潛藏債務，歷年多呈增加態勢，二○一七年因年金改革大減七千多億元，但過去三年均增加，且去年增額明顯擴大。

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根據統計，二○二四年底中央政府潛藏負債十七兆八五七○億元、地方政府二兆七九二○億元，合計二十兆六四九○億元，以勞保十三兆六四六六億元最多。主計總處說明，勞保局以投保人數一○二一萬人，折現率及資產報酬率四．五％、CPI年增率一．八％與投保薪資增長率一．九％等假設條件，精算未來應給付現值約十四兆八三二五億元，扣除已提存責任準備一兆一八五九億元，未提存金額十三兆六四六六億元。

另，舊制軍公教人員退休金潛藏負債三兆二三五六億元、年增二一七億元，其中公務人員增加七十億元，因待遇標準及退休人員或遺族定期退撫給與給付調高；教育人員減少三六五億元，因已退休可支領數漸減；軍職人員增加五一二億元，因俸額調增率調高及折現率下降的精算假設變更。公務人員退撫基金則為二兆九一九四億元、減少七十六億元，因配合基金運用收益增加提存基金數。

此外，國民年金潛藏負債六一八二億元、年減九三五億元，主因基金投資報酬率提高，增加提存安全準備。農民健康保險一一二五億元、減少七十八億元，因參加保險人數減少。另，地方政府積欠十八％優存差額利息仍有一二九億元、略減八億元。

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