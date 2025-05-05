巴菲特年底交棒 反對把貿易當武器

美國「股神」巴菲特宣布，今年年底將會退休，把棒子交給他欽定的接班人阿貝爾。（路透）

保護主義對美國有負面後果

美國「股神」巴菲特宣布，今年年底將會退休，把棒子交給他欽定的接班人阿貝爾。（路透）

「75億人不喜歡你 僅3億人誇你 是大錯特錯」

〔編譯盧永山／綜合報導〕高齡九十四歲的美國「股神」巴菲特，三日在其掌舵的波克夏海瑟威年度股東大會上表示，美國不應把貿易當作武器，川普總統將關稅做為貿易策略，已激化國際關係，更破壞全球市場穩定。巴菲特還拋出震撼彈，宣布今年底退休，將交棒給他欽定的接班人阿貝爾（Greg Abel）。

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巴菲特指出，「貿易和關稅是足以構成戰爭的行為」，並敦促美國繼續與其他國家進行貿易，「我們應該做我們最擅長的事，他們也應該做他們最擅長的事，我們以前就是這麼做的」。

川普四月二日宣布實施對等關稅，震撼全球金融市場；四月九日生效後不久又決定延後實施九十天，僅對中國的關稅增至一四五％。中國隨後對美實施一二五％的報復性關稅，北京當局上週暗示，正在評估與美國開始協商貿易協議的可能性。

巴菲特表示，保護主義政策長期而言可能對美國造成負面後果，「若有七十五億人不喜歡你，只有三億人誇讚你做得多好，依我來看，這樣是大錯特錯」。他並表示：「我的確相信，世界上的其他國家變得更繁榮，並不會讓我們付出代價，我們越是繁榮，也就會感覺更加安全。」

阿貝爾將掌舵 延續波克夏投資哲學

巴菲特也宣布，將建議董事會讓波克夏副董事長、現年六十二歲的阿貝爾在今年底接任執行長。在台上與巴菲特並肩而坐的阿貝爾，對巴菲特宣布的這則重磅消息，事前一無所知。二○一八年阿貝爾被巴菲特提拔負責波克夏的所有非保險業務，同時擔任副董事長，並在二○二一年欽定阿貝爾為接班人。

波克夏過去兩年多來處於防禦狀態，已連續十季拋售股票，光去年就拋售一三四○億美元股票，主要集中於蘋果和美國銀行，使得該公司目前現金水位高達三四七七億美元。未來阿貝爾掌舵後，預料將延續波克夏的投資哲學，挑選好公司進行併購和投資。

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