〈財經週報-台灣科技業〉川普關稅大刀砍向東南亞 PCB業者停看聽

台灣PCB業者近年陸續前往泰國、越南、馬來西亞等地設廠，東南亞也難逃川普的關稅的不確定性，讓業者相當頭大。 （資料照）

記者卓怡君／專題報導

PCB營收及EPS

美國總統川普揮舞關稅大刀，全球供應鏈遭逢有史以來最大關稅風暴，目前美國對等關稅有90天豁免期，使得近來電子業有不少急單湧現，台灣PCB業者表示，現在客戶尚未下修訂單，大家都在觀望關稅最後的版本，但關稅實施恐使得未來終端需求受到影響，現階段在東南亞設廠的進度不變，「一動不如一靜」，靜待未來局勢明朗再進行因應。

東南亞難逃關稅大刀 業者頭大

2018年美中貿易戰開打，台灣PCB業者因應客戶要求，近年陸續前往泰國、越南、馬來西亞等地設廠，根據統計，自2023年起，台灣與中國PCB企業加速布局泰國，至去年底已有超過30家廠商進駐，並計畫於今年陸續量產，包括臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）等泰國廠陸續投產。不料，川普的對等關稅大刀遍及全球，東南亞也難逃，關稅的不確定性，讓業者相當頭大，但目前難以做出任何決策。

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面對美國總統川普的關稅大刀，欣興董事長曾子章表示，欣興直接出口銷售到美國的營收比重不到2%，目前各家客戶的訂單預測尚未改變，但公司必須先做好心理準備，以因應未來變化，需持續觀察關稅最後發展，到了6至7月會更加明朗，若關稅紛擾不再加劇，IC載板明年景氣很樂觀，將迎來好年，成長更為強勁。

臻鼎-KY指出，面對美國關稅政策所帶來的全球局勢不確定性，對終端消費市場的成長動能是否產生壓抑、仍需進一步觀察。公司將持續強化全球布局與供應鏈韌性，靈活調整營運策略，隨時做好因應政策變化與市場波動的準備，確保穩健的營運表現。

銅箔基板廠台光電（2383）強調，公司地緣佈局深具前瞻性，為亞洲銅箔基板供應商中唯一在美國擁有銷售及生產基地，並在台灣、中國、美國及東南亞多角佈局，未來面對市場多變局勢，定能領先同業進行靈活調整。

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