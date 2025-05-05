〈財經週報-台灣科技業〉台灣電子代工廠紛赴美 加入美國製造行列

電子代工廠營收及EPS

記者方韋傑／專題報導

美對等關稅有90天緩衝期，電子下游廠紛紛接獲美系客戶要求加緊出貨腳步。（資料照）

自美國總統川普祭出超乎外界預期的對等關稅、並宣布啟動90天的緩衝期後，台灣原廠委託設計製造商（ODM）、電子製造服務商（EMS）等業者皆已接獲美系客戶要求加緊出貨腳步，包括PC、穿戴裝置、以及AI伺服器等無一例外。同時，目前除了和碩（4938）尚未言明美國設廠計劃外，其他代工廠都以實際行動強化「美國製造」佈局。

鴻海（2317）作為輝達（NVIDIA）製造規模最大的AI伺服器代工廠，已於3月時宣布旗下工業富聯子公司鴻佰位於美國的據點，將斥資1.42億美元（約新台幣45.88億元）取得德州休士頓的廠房與土地。而廣達（2382）同樣也是輝達重要合作夥伴，最近2年持續擴大美國東西兩岸的自有產能，後續也將視情況繼續新增產線。

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同樣是輝達執行長黃仁勳合作夥伴口袋名單中的緯創（3231），也在美國對等關稅政策公布前，宣布將在美國新設子公司，斥資5,000萬美元（約新台幣16.15億元）打造AI伺服器生產基地；同集團緯穎（6669）則敲定向美國子公司WYMUS增資3億美元（約新台幣96.92億元），為成立以來首度在美國擴產。

英業達赴美投資27億 仁寶3.23億

英業達（2356）於4月28日決議通過美國投資案，拍板在不超過8,500萬美元（約新台幣27.46億元）的額度內，前往德州設立產品製造基地，目前安排生產伺服器等相關產品，不過整體確切的投產時間尚未定論；仁寶（2324）則於2月向美國印第安納州子公司挹注1,000萬美元（約新台幣3.23億元）增加車電新產能，同時也繼續醞釀更多北美擴產時機。

和碩未跟進 6月股東常會成關注議

和碩現階段僅增加美國加州營業據點，尚未確切加入「美國製造」行列，該公司預計6月6日召開年度股東常會，屆時將成為股東高度關注的議題。

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