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〈財經週報-台灣科技業〉川普關稅政策變變變 台灣科技業韌性強

2025/05/05 05:30

因應對等關稅延後實施，台灣科技業第二季忙著趕工出貨，後續仍有待觀察，估計到下半年才會比較明朗。（彭博）因應對等關稅延後實施，台灣科技業第二季忙著趕工出貨，後續仍有待觀察，估計到下半年才會比較明朗。（彭博）

記者洪友芳／專題報導

美國總統川普大打關稅戰，因應對等關稅延後實施，台灣科技業第二季忙著趕工出貨，預期將帶動多數業者營運持續成長，並展開美國等多元化產能的調配；關稅風暴的不確定變數恐對全球經濟造成衝擊，供應鏈成本、終端市場需求是否受影響還是未知數。業界認為，後續仍有待觀察，估計到下半年才會比較明朗。

關稅風暴衝擊 下半年才會比較明朗

為了解決美國債務危機、長期貿易逆差問題，川普重返白宮後，大打關稅戰，4月2日宣布將對個別國家徵收10%至50%不一的對等關稅，並全面課徵10%的進口貨品關稅；課徵10%的關稅已於4月5日生效，原訂4月9日生效的對等關稅則在實施前緊急宣布暫緩90天，引發各國正排隊與美國協商調降對等關稅的可能性。

美中貿易戰加劇，雙方互掐脖子，美國對中國進口商品徵收關稅經過疊加後，提高至145%，中國也報復性對美國進口商品關稅調高至125％。台灣等全球的手機、電腦等電子產品及半導體晶片雖暫時在美國關稅的豁免清單中，但川普揚言將會有個別關稅，並傳出半導體業也將被進行國安貿易調查，關稅不確定變數與後續效應，恐對全球經濟恐造成衝擊。

受惠AI伺服器、筆電等相關客戶因應關稅、提早拉貨效應，電子代工廠包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等，第一季營收皆繳出佳績，寫下歷年同期新高或單季歷史新高，預期第二季將延續提早拉貨的效應，帶動營運成長可期。

半導體大廠營收、獲利 超乎市場預期

半導體大廠台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）及供應鏈諸多廠商，第一季營運表現也淡季不淡，加上匯率有利因素，營收與獲利相繼繳出超乎市場預期的成績。

以台積電為例，受惠AI需求帶動先進製程佔比居高不下，第一季營收達8,392.54億元、年增41.6%，稅後淨利3,615.6億元、年增6成，相當日賺逾40億元，單季每股稅後盈餘13.94元，營收與獲利創皆創同期新高，預估第二季營收將季增近13%，全年財測年增24%-26%與資本支出皆維持不變。

台積電表示，關稅政策雖存在不確定性與風險等潛在影響，但尚未看到客戶有任何訂單或行為轉變，未來幾個月也許整體關稅情勢會更加清晰，公司將持續密切關注相關情勢對終端市場需求的影響，謹慎以對。

製造搬到美國 躲過關稅、生產成本暴增

業界普遍認為，川普關稅政策變來變去，還處在不確定狀態，目前還看不出影響程度如何。但針對要賣進美國的產品，成本勢必提高，業界都要面對，即使將生產製造搬到美國，雖不用課高關稅卻也導致生產成本提高。美國的關稅政策將會對世界貿易、經濟、產業造成重大影響，面對這變局，對台灣廠商的韌性是一大考驗。

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