房市降溫 房仲加盟盤讓潮蠢動

房市買賣雙方拉鋸、交易急速降溫，房仲業關店整併潮蠢動。業者悲觀預期，若趨勢不變，最快下半年就可見到加盟店盤讓潮。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買賣雙方拉鋸、交易急速降溫，房仲業關店整併潮蠢動。根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年第一季，全國房仲備查家數五一八○家，相較上一季雖微減八家，但上一次減少是出現在二○二四年第一季，僅一年多就出現二季度衰退；業者悲觀預期，若房市交易持續降溫，第一波恐是加盟店盤讓潮、且最快下半年就可見到。

業者悲觀預期 最快下半年就可見到

自二○一一年第一季有統計以來，房仲業備查家數出現過四次衰退。第一次是二○一五年第四季起，一路減少至二○一八年第四季，三年減少七七三家，減幅達十五．四八％；第二次是二○二二年第四季，僅歷經兩季，較高峰時減少三十一家，減幅不到一％；第三次是二○二四年第一季，單季僅減九家；而第四次是今年第一季，較上季微幅減少八家，是否是短期現象、還是長期趨勢開端，成為業界關注焦點。

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房市專家何世昌認為，雖然近年不少評論預期房仲業倒閉潮即將發生，但房仲業韌性超乎預期，擴張快、收店也快，業者最怕的不是房價下跌、而是買賣雙方僵持，當交易量急凍將先觀望，但若趨勢不變，整併關店就會加速，一如二○一五年到二○一八年那一波的關店潮。

資深房仲業分析，以加盟店為例，光加盟金、月費、行銷、店租及人員等成本，一個月少說六十萬元起跳，買賣雙方合計雖可收取不超過六％價金的服務費，但若雙方委託不同仲介，服務費就得打折，還要支付業務獎金，扣除稅金等支出，以成交一個千萬元案子為例，平均到加盟店店東手上恐僅剩數萬元，只要房市交易趨勢轉冷，頂多半年到一年，就得評估有無經營下去的必要。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，衝擊第一波應該是擁有多家加盟店的店東，因應買氣下滑，將優先啟動成本撙節計畫，包括合併、關店或轉招；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也說，這波房市修正又快又急，有些加盟店擴張速度太快，不排除下半年就會出現明顯優化調整。

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