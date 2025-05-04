LINE Pay年底擴軍電支 街口力拚獲利

面對第三方支付業者LINE Pay最快在年底擴軍至電支市場，街口支付要如何穩住目前的市占率並力拚獲利，才是現階段最大挑戰。（示意圖，街口支付提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕街口創辦人胡亦嘉耕耘電子支付市場已逾十年，他過去對外擘畫的業務藍圖中，並未僅限於「支付」，而是由科技業角度出發，認為若要推出與金融相關服務，勢必少不了銀行執照，因此投資瑞興銀行；但面對第三方支付業者LINE Pay最快在年底擴軍至電支市場，街口支付要如何穩住目前的市占率並力拚獲利，才是現階段最大挑戰。

街口代收付實質交易48.5億 穩坐龍頭

金管會統計，截至今年二月，各大專營電支業者中，用戶排名前三大分別為一卡通iPASS MONEY的六八二萬戶、街口支付的六七○萬戶、全支付五四三萬戶，第四名是屢被市議會緊盯的悠遊付三四四萬戶。

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街口雖然用戶數略少於一卡通iPASS MONEY，但代收付實質交易金額高達四十八．五億元，仍穩坐龍頭，遠勝排名第二全支付的三十七億元、一卡通iPASS MONEY的三十五．六億元，代表已有大批用戶在平日交易上相當習慣使用街口電支。

而用戶數高達一二七○萬的第三方支付業者LINE Pay，已向金管會遞交經營電子支付業務申請書，最快在年底開辦電支業務，且經營團隊對於未來電支業務的拓展有高度信心，目前均處於持續虧損的各大電支業者，莫不提前備戰，透過大灑券、用戶分級、點數回饋、繳稅費優惠等，吸收新用戶並「綁住」現有用戶。

街口支付自去年起就鎖定LINE Pay將加入電支競賽，搶先推出日本跨境支付、打通淘寶以街口支付結帳，也讓用戶在Apple Store以街口支付買遊戲音樂，甚至財金公司主導的共享通路「TWQR」，街口支付也從原先的「抵死不從」，轉念後積極完成TWQR布點，都是想搶在LINE Pay前站穩腳步，力拚今年單月損益兩平。

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