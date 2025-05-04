街口小霸王轉道BVI 加碼瑞興銀逼近10%

瑞興銀行最新持股統計，街口支付創辦人、街口金融科技董事長胡亦嘉的持股已逾三萬張，持股達九．五九％。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕去年已是瑞興銀行第三大股東的街口支付創辦人、街口金融科技董事長胡亦嘉，過去一年持續加碼。根據瑞興銀行最新持股統計，胡亦嘉對瑞興銀的持股已逾三萬張，持股達九．五九％，較前一年再增二一八九張，仍未達十％門檻。但胡亦嘉原透過街口金融科技投資瑞興銀行，今年陸續將全數股權轉讓給「街口網路金融科技」，為一家實收資本額九億元的BVI（維京群島）境外公司。

瑞興董事候選人名單 胡亦嘉未在列

瑞興銀行今年董事改選，根據最新公告的候選人名單，應選六席董事包含新光合成纖維四席、家邦投資二席，三席獨立董事為顏大和、林美珠、王錦燕，成員與現任幾乎一致，被稱為「街口小霸王」的胡亦嘉並未在列。

請繼續往下閱讀...

由台北市第一信用合作社改制的瑞興銀行，屬於地區性的小型銀行，目前實收資本額三十一．三九億元，最大股東為新光合纖；根據二○二三年年報，新光合纖、宜廣實業及吳東昇個人和配偶持股合計逾四成；當時胡亦嘉的街口金科持股八．七％，已是第三大股東。

據了解，胡亦嘉自三年前開始投資，公告成為第三大股東後，胡亦嘉曾對外表示，「絕對不會加碼超過十％」。根據最新公告，胡亦嘉以自有資金持股總額達三○一三萬一二九六股，占已發行股數的九．五九％，尚未達十％門檻，但較去年持股總額二七九四萬二二九六股，一年來增加了二一八九張、○．六九個百分比。

持股瑞興銀行的街口金科，今年起陸續將全數股權轉讓予「街口網路金融科技公司」，該公司英文名為「JKO FinTech」，與街口金科相同，均為BVI境外公司，實收資本額九億元，營業項目包含資訊軟體服務、資料處理、電子資訊供應服務、第三方支付、投資，及金融、保險及不動產業。

瑞興銀行獲利穩健成長，每年配息也讓投資人相當滿意，二○二四年稅後盈餘二．五一億元、年增一二二％，每股稅後純益（EPS）○．八元，董事會已決議，每股將配發現金股利○．四元、股票股利○．二元，合計○．六元，是近八年新高。以胡亦嘉持股三○一三萬餘股計算，估可領取逾一二○○萬元的現金股利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法