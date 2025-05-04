美零售商瀕臨倒閉 鞋業巨頭致函白宮籲豁免關稅

美國鞋類分銷商與零售商協會（FDRA）致函白宮，請求解除美國總統川普實施的對等關稅，強調許多生產平價鞋類公司無法承受高關稅，美國數百家零售商面臨倒閉困境。圖為加州一處球鞋量販店。（法新社）

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國鞋類分銷商與零售商協會（FDRA）致函白宮，請求解除美國總統川普實施的對等關稅，信中強調許多生產平價鞋類的公司將無法承受如此高關稅、也無法轉嫁這些成本；在計入新關稅之前，童鞋稅率已達二十％、三十七．五％，新關稅疊加後將增至逾一五○％，若不立即解除對等關稅，數百家零售商將面臨倒閉的困境。

鞋類關稅疊加至150％

這封信函是由七十六家鞋業品牌聯名簽署，包含Nike、Adidas、Skechers與Under Armour等知名品牌。

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Nike、Adidas等76家品牌聯名 向白宮求救

信中表示：「許多辛勤工作的中低收入家庭就業於相關公司，當業者無法承擔如此高額關稅、也無法將成本轉嫁，勢必得反映到售價，將對美國鞋業分銷與零售市場造成嚴重打擊，數百家業者不得不倒閉」。協會還強調，許多訂單已暫停執行，美國市場的鞋類庫存恐將出現短缺。

FDRA協會警告，這些關稅並不會如川普總統所承諾的、可促使製造業回流美國，反而破壞了相關企業做出供應鏈投資所需的預期穩定性。

Adidas：現有條件 難以美國製造

Adidas今年首季業績表現強勁，但因關稅前景不明，不敢上調全年銷售與獲利預測。「衛報」先前報導，Adidas執行長古爾登（Bjørn Gulden）坦言，因成本與供應鏈等因素，Adidas目前幾乎無法在美國生產任何產品，關稅將導致所有供應美國市場的產品成本上升，而Adidas大部分產品是在越南、印尼與中國等地製造；古爾登說，「關稅提高帶來的成本上升最終將導致價格上漲，且不光是在我們的產業，但目前無法量化，也無法斷定會對消費者需求有何影響」。

瑞銀：越南製Nike 至少漲價10％

象徵美式運動文化的Nike，製造地也全數位於亞洲國家。瑞銀（UBS）先前曾預測，越南進口商品價格將上漲十％到十二％，而Nike約有一半的產能來自越南，其餘則分布在中國與印尼。

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