晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

真的是第一批 台美完成首輪經貿磋商

2025/05/04 05:30

行政院經貿談判辦公室說明，台美已舉行首輪實體磋商，會談觸及關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題。（資料照）行政院經貿談判辦公室說明，台美已舉行首輪實體磋商，會談觸及關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國政府對台灣加徵三十二％對等關稅，我方把握九十天暫緩期談判。行政院經貿談判辦公室昨說明，我國由行政院副院長鄭麗君率團，台美於美東時間一日已舉行首輪實體磋商，會談觸及關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，雙方都表達對強化經貿合作的期待，希望能在互惠互利基礎上為產業與經濟發展帶來更多機會，近期將就各項議題持續磋商。

會談觸及關稅、各項經貿議題

雙方表達 強化經貿合作期待

經貿辦表示，在鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領下，台灣政府團隊於美東時間五月一日，結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商；會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。雙方並同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。

擔任行政院台美經貿工作小組召集人、我國代表團團長的鄭麗君表示，台美經濟具有高度互補性，雙方的緊密合作將有助於優化彼此的產業體系，強化全球競爭力，她相信在台美雙方開放、相互理解的持續討論下，將有助於凝聚最大共識。

經貿辦指出，前往華盛頓特區支援磋商的台灣政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、財政部、衛福部、國家安全會議等單位代表。

關於台美談判，總統賴清德二日於新北市聽取產業意見時強調，政府秉持三個原則，第一，確保國家利益；第二，要維護台灣產業發展的空間；第三，不會犧牲任何一個行業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財