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首季獲利速報 》光洋科EPS0.6元 年減17%

2025/05/03 05:30

光洋科第一季每股稅後盈餘（EPS）0.6元。（取自業者官網）光洋科第一季每股稅後盈餘（EPS）0.6元。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕靶材廠光洋科（1785）昨公告第一季毛利率14.8%，稅後淨利3.58億元、年減17%，每股稅後盈餘（EPS）0.6元。光洋科解釋，首季獲利衰退為避險損失影響，不過獲利主要來源VAS（非貴金屬回收業務）持續成長。

光洋科營收受貴金屬價格波動大，但VAS才能實際反應實際營運狀況，光洋科在半導體、硬碟等靶材著墨深，尤其著力耕耘前端半導體客戶，各應用領域長期需求佳，有利於後市營運；該公司表示，現下前端半導體靶材業務出貨平穩。

光洋科昨也公告擬配發現金股利每股2元，配發率62%，以昨日收盤價55元計算，現金殖利率為3.6%。

富喬EPS0.33元 3年來新高

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB上游玻纖布廠富喬（1815）因Low DK高階材料出貨增加，帶動首季營收與獲利同步成長，首季合併營收13.82億元，營業利益2.72億元，單季稅後淨利1.71億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後盈餘0.33元，優於上季的0.3元，創3年來單季新高。

由於AI（人工智慧）應用快速發展，Low DK電子級材料供應吃緊，富喬因而受惠，富喬首季營收年增高達81.23%，該公司表示，主要受高階薄布需求大幅增加及歐美市場需求回溫影響，目前富喬正全面加速Low DK高階產品擴產，台灣產能擴充進度超前，訂單能見度直到2027年，看好高階AI伺服器、低軌衛星、網通交換器相關市場發展。

漢翔EPS0.25元 國防業務比重逾5成

〔記者王憶紅／台北報導〕航太股漢翔（2634）公告第一季稅後盈餘2.38億元，EPS為0.25元。漢翔指出，今年國防業務可望占營收比重逾50%，民機業務受惠全球航空旅運需求快速增加，會有個位數成長；科技服務業務也持續爭取訂單，全年接單目標百億元。漢翔預估下半年營運將優於上半年，全年營運表現可望較去年佳。

就對等關稅是否造成影響，漢翔表示，目前合約中，關稅由美國客戶負擔，至於新合約是否調整，則還需談判，同時，也會積極爭取非美訂單。美、加地區去年占漢翔營收34%。

漢翔指出，目前已爭取到IDF、高教機等軍機維修業務，將在未來2至6年認列約300億元營收；在無人機方面，漢翔將著力在「無人機反制系統」研發，預計6月就會推出。

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