飆股幕後》提前拉貨淡季不淡 安馳寫新天價

IC通路商安馳日前公告3月自結獲利4100萬元，每股稅後盈餘達0.61元。（取自官網）

記者洪友芳／特稿

IC通路商安馳（3528）近期價量齊揚，雖遭證交所列入注意股票，但本週股價最高衝上95.9元，創下新天價，昨日則收在88元，成交量逾1.1萬張，若以4月上旬股災時最低點56.3元計算，本波反彈幅度最高達7成。

從營運基本面來看，半導體業普遍因應關稅政策，客戶提早拉貨，帶動業績淡季不淡。安馳3月營收5.87億元，月增4.67%、年增達42.87%；第一季營收17.26億元、年增39.73%，單月與單季營收雙雙創歷年同期新高。安馳日前公告3月自結獲利4100萬元，每股稅後盈餘達0.61元。

請繼續往下閱讀...

安馳受惠AI技術應用範圍快速擴增，半導體測試、自動化測試及5G通訊市場需求穩定，AMD、ADI、Qorvo等代理線出貨量穩健成長，挹注3月營收繳出年月雙增的成績，進而帶動第一季營收較去年同期顯著成長，公司對後續業績表現也期望朝成長方向邁進。

面對美國對全球祭出對等關稅政策，安馳認為可能對半導體測試設備、工業產品及消費性產品的出貨產生潛在影響，將持續密切關注國際政策動態，審慎應對，並與客戶保持溝通，靈活調整策略、因應全球市場變

化。

融資一路增 多空對戰激烈

從籌碼面來看，4月間，三大法人對安馳的操作不一，外資賣超1449張、投信買超167張，自營商賣超132張，三大法人共賣超1414張，4月外資持股比重降為3.37%，較三月的4.47%下降。而融資從3月初開始增加，近2個月大增近2500張，是推升股價的主要動力。值得注意的是，安馳近期券資比明顯由個位數攀升到兩位數，4月25日一舉拉高到26.43%、28日更衝高達39.98%，之後降至15%，也導致股價大幅波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法