飆股幕後》營收雙位數成長 叡揚強彈逾7成

叡揚昨以186.5元作收。圖左為董事長張培鏞，右為總經理陳世安。（資料照）

記者歐宇祥／特稿

受惠AI應用需求不墜，本週資訊軟體族群股價仍然不俗，軟體廠叡揚（6752）因全系列產品都規劃導入AI，這波因對等關稅重挫至106元後、至昨日已大漲逾7成、已回補向下缺口，昨日股價震盪、最高漲逾4%，終場上漲4元或2.19%，以186.5元作收，為收盤價的新高，成交量近1900張。

Q1營收創新高 下週公告季報

叡揚旗下的產品多元，包含數位e化、資安、ESG等領域產品，並計畫持續導入AI技術；客戶則以金融、醫療院所與政府單位為主，覆蓋率多逾90%，總體雲端服務客戶逾4萬家。不過叡揚近期著力耕耘製造業，唯憂對等關稅衝擊電子等潛在客戶，影響拓展。

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叡揚預計下週公告第一季財報，而其第一季累計營收則為4.57億元、年增22%，創同期新高，主要是重要專案驗收挹注。展望第二季，叡揚發言人林秋丹指出，因金融等客戶受關稅衝擊小，對叡揚影響也不大，目前第二季、全年營運仍看正向，總經理陳世安日前稱全年有望雙位數成長。

叡揚在知識管理與公文系統、ESG等產品都導入AI。林秋丹指出，企業的AI、資安與雲端需求仍暢旺，市場具成長潛力，擔綱公司主要成長動能；除資安屬剛性需求外，ESG零碳雲產品也持續成長，去年訂閱制營收比重近35%，今年也看成長。

不過，昨日外資賣超叡揚60張、由連4買轉賣，三大法人合計賣超44張，外資本週4個營業日合計則買超1038張；近日叡揚的當沖熱度明顯提升，30日當沖成交量近1500張、佔比67%，加上原本成交量就不大，投資人宜留意後續股價波動。

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