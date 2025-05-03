盤勢分析》避免追高 拉回可樂觀操作

在台股勞動節休市期間，美股表現不俗，多頭信心再起。（資料照）

股匯齊揚！在台股勞動節休市期間，美股表現不俗，尤其美國科技巨頭Meta與微軟雙雙繳出亮眼財報，帶動美國科技股大漲，多頭信心再起，台積電（2330）昨日帶領台股強攻，鴻海（2317）、廣達（2454）等AI概念股滿血復活，新台幣盤中急升，台積電再拉尾盤，收盤勁揚4.63%，順利回補4月初股災時的向下跳空缺口，加權指數終場大漲552.61點，收在當日最高20787.64點，漲幅達2.73%，成交量約3362億元。

3大法人昨合計買超385.7億元，其中外資大買387.7億元、投信買超8.6億元、自營商賣超10.5億元；外資台指期淨空單小增183口，累積外資期貨淨空單約2.29萬口。

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國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，美國主要雲端業者對於資本支出維持高檔，甚至還持續上修，帶動台股相對強勢，出現落後補漲，不過下星期很有可能有晶片關稅出爐，對半導體產業恐有一定影響性，長線雖最大利空已過，但在漲多情況下，應該要避免追高，等到指數震盪拉回時，再分批逢低布局，無論如何，手邊起碼要有二至三成現金，等待最終利空，也就是晶片關稅出爐，再做加碼動作。

群益期貨指出，台股昨日跳空開高收高，盤中一路震盪上揚，新台幣罕見急升暴漲，外資湧入台積電拉抬台股，短線台股續攻上檔空方缺口，技術面來看，台股量價齊揚呈現島狀反轉型態，目前在台股波動率走低態勢不變下，若有拉回仍可以樂觀操作。（記者卓怡君）

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