台積電赴美扮引擎 貿聯梁華哲：非中成長抵過中國衰退

貿聯梁董事長華哲看好新應用為新車款導入更多創新活水。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線大廠貿聯-KY（3665）旗下高效能運算（HPC）與半導體設備系列產品的出貨動能續強，該公司董事長梁華哲表示，縱使市場預期來年晶圓廠設備支出將呈持平態勢，不過，隨著半導體設備製造商為降低風險而進行供應鏈多元化佈局，非中地區相關業務的成長動能，已經強於中國市場的衰退速度。

梁華哲觀察，台積電（2330）前往美國亞利桑那州擴廠，成為這波半導體領域非中市場成長的主要引擎，預期類似的發展趨勢接下來也將在歐洲市場浮現。目前，高效能運算是推動半導體設備產業發展的主要動力，整體潛在市場（TAM）規模龐大，蘊藏無限商機，雖然不是任何一個單一企業可以盡攬，但卻只有少數企業能夠在這波成長中佔據主導地位。

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梁華哲認為，雖然半導體設備產業這次的上升週期起步較為溫和，但存在持續增長的長期潛力，預計未來半導體設備業務將比以往任何時候都更顯著地推動貿聯的業務更上一層樓。此外，消費性電子、企業雲端業務、汽車以及工業市場在內的其它多個領域，也可望即將迎來復甦。

電動車區域化 主攻美國市場

關於疲弱不振的電動車市況又將遭遇各國政府陸續取消補貼，同時祭出保護性關稅，梁華哲認為，這個現象將加速電動車產業走向區域化，中國品牌電動車的銷售版圖將主要集中在亞洲地區，貿聯的客戶群則是以美國市場為主，公司得以在未來數年內充分掌握歐美需求，主因這兩大區域的電動車普及率仍有相當的成長空間。

梁華哲強調，電動車仍然是貿聯重要的長期發展項目，往後持續創新的技術也為拓展業務帶來新契機，例如自動駕駛、智慧座艙等領域，皆是公司目前積極佈局的重點。儘管目前市況的下行週期預計還將持續幾個季度，但仍看好隨著通路庫存逐步去化，新應用的出現將為2026年起上市的新車款導入更多創新活水。

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