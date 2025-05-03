黃仁勳12日抵台 與台供鏈共商關稅對策

輝達執行長黃仁勳本月即將來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），據了解，將與台供鏈夥伴共商川普關稅與美中禁令因應對策。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球籠罩在美國關稅風暴中，AI（人工智慧）教父、輝達執行長黃仁勳本月即將來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）。據了解，黃仁勳預計十二日抵達台灣，密集拜訪台積電、鴻海、廣達等重要供應鏈廠商，共商川普關稅與美中禁令因應對策；十七日宴請台供鏈大老闆，鴻海、廣達等台灣科技大老齊聚一堂，重現「公司市值千兆元餐會」。

美國總統川普在四月二日祭出高額「對等關稅」震撼全球，多家國際科技大廠紛紛加碼投資美國，輝達在四月中旬即宣布在未來四年內與台積電、鴻海、緯創、矽品等廠商合作，於美國打造價值高達五千億美元的AI基礎設施。由於未來川普政府可能還會祭出半導體特別關稅，全球與台灣半導體相關廠商屏息以待，關稅的高度不確定性，令產業老闆們如坐針氈，對於下半年營運投下變數。

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黃仁勳此次預計停留逾一星期，行程滿檔，預計十二日抵台後，密集拜訪台積電等供應鏈、共商關稅對策，「美國製造」後續發展也將是討論焦點；十七日將與台灣重要供應鏈聚餐；十九日將在台北流行音樂中心壓軸發表COMPUTEX主題演講；二十一日召開全球媒體聯訪記者會。

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