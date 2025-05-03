關稅嚇到廠商 製造業展望創5年最大跌幅

中經院昨發布4月製造業採購經理人指數，經季調後的PMI重挫五．三個百分點至四十八．九％，中斷連續兩個月的擴張轉為緊縮，顯示美國關稅政策對未來前景造成影響，廠商選擇觀望。（中央社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），四月經季調後的PMI重挫五．三個百分點至四十八．九％，中斷連續兩個月的擴張轉為緊縮，其中未來展望指數更驟跌二十三．一個百分點至三十六％，創下二○二○年二月以來最大跌幅，顯示美國關稅政策對未來前景造成影響，廠商選擇觀望。

4月製造業PMI轉緊縮

中經院院長連賢明指出，前幾個月有出現關稅政策前的拉貨潮，而四月數據反映許多廠商被關稅政策嚇到，但也不能說極度悲觀，而是轉為保守、觀望，廠商在觀察九十天暫緩期後的態勢，同時也與國外廠商溝通關稅要如何分擔。

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連賢明說，四月PMI數據裡的拉貨潮，多是由飛機運送的半導體等產品，若是船運，從台灣出港到美國至少要四十五天，不同產業有不同的影響，因此目前還不能說是拉貨潮消退。

PMI以五十％為榮枯線，五項組成指標中，四月經季調後的新增訂單、生產、人力僱用皆轉為緊縮，供應商交貨時間上升，存貨則持續擴張。

值得注意的是，製造業觀望態勢已反映在人力僱用指數，中斷連續十一個月的擴張轉為緊縮。中華採購與供應管理協會顧問白宗城說，業者指人力縮減是為了調整產能，主要是派遣工而非員工，也因此政府公告的失業率並沒有明顯上升。

四月未季調之台灣非製造業NMI則下跌二．八個百分點至五十一％，未來展望指數也驟跌十九．七個百分點至二十九．一％。中經院表示，美國關稅政策引發股市動盪，財富負向效果導致民眾消費信心下降，即便四月有春假，以及母親節檔期，相關產業仍回報消費力度與訂單轉趨保守。

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