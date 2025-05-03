總統新北產業座談 產業建請推動軍工紡織品A team

總統府國策顧問陳國欽建議推動建構軍工紡織品「A team」，協助紡織業升級與全球布局。（記者劉信德攝）

〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕因應美國對等關稅挑戰，總統賴清德昨赴新莊區新北產業園區傾聽產業心聲。總統府國策顧問、興采實業董事長陳國欽建議，政府應推動建構軍工紡織品的「A team」、支持建立永續紡織品回收示範基地，協助紡織業升級與全球布局。

賴清德總統（中）昨赴新莊區新北產業園區傾聽產業心聲，新北市長侯友宜（右）陪同與會。（記者劉信德攝）

陳國欽：輔導抗彈纖維布、鋼盔等軍品自主

陳國欽表示，台灣應建構推動軍工紡織品的「A team」，目前台灣尚有許多國防產品無法自主，但在抗彈纖維布、鋼盔、抗彈板等項目上擁有相關專業，盼結合國家中山科學研究院、工業技術研究院、國防大學、國家發展基金、國防發展基金等單位和資源推動。

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「永續就是即戰力」，陳國欽說，希望政府支持建立永續紡織品的回收示範基地，使台灣成為亞洲的永續紡織品回收中心，也希望總統協助紡織業升級、布局全球，建議政府加速協助產業升級與智慧製造，並在人力充足國家設點，強化台灣出口供應鏈韌性，以增強台灣經濟韌性、提升自主防衛與產業實力。

新北市廠商發展促進會理事長黃埮城在會後表示，九間廠商在會中提出許多建議，總統等人一一解答，無法即刻解決者將會後續聯絡，幫助企業度過關稅衝擊。

他在會中提出了有關技術、補助與獎勵措施、稅金等建議，針對撥補台電一千億元，希望儘速通過，這將有助於穩定物價，對產業影響很大，若有補助，應不必漲電價，否則現在關稅要漲、什麼都要漲，電費再漲，產業就會有點受不了。

新北市長侯友宜也在會中指出，台灣現在處於雙重壓力，在這關鍵時刻，人民希望政府給一個承諾跟信心，集中力量處理企業最關切的結構性問題，企業不怕挑戰，怕的是政策失衡與資訊不透明，唯有務實以對，才能確保台灣在國際競爭中不落人後。

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