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美4月新增就業超預期 聯準會降息壓力減

2025/05/03 05:30

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國勞工統計局昨公布四月非農就業報告，四月非農就業人數增加十七．七萬人，失業率維持四．二％，超過路透調查預期的新增就業十三萬人，也讓多數悲觀猜測恐將下探十萬人是大感意外，而「大非農」與「小非農」數據明顯背離，讓就業市場數據解讀更加困難，卻可能讓聯準會（Fed）被川普政府施壓降息的壓力減少。

大、小非農數據背離 解讀難度增

四月非農新增就業十七．七萬人，遠超過預期的十三萬人；失業率四．二％，符合預期值；平均每週工時三十四．三小時，較預期三十四．二小時略佳，與前值相同；平均時薪年增三．八％，略低於預期值的三．九％，與前值相同；平均時薪月增○．二％，低於預期值○．三％與前值○．三％；勞動參與率六十二．六％，優於前值的六十二．五％。

醫療保健、運輸和倉儲、金融活動就業人數持續呈上升趨勢；聯邦政府就業人數在四月減少了九千人，自一月以來已減少二萬六千人。

早在非農就業報告前，ADP Research Institute週三發布「小非農」就業人數，四月僅增加六．二萬人，是過去九個月以來的最低增長速度，遠低於市場預期的十一．五萬人，也較前一個月的十五．五萬人下跌。

小非農抽樣方式以記載於薪資明細的人來計算就業人口（每週調查），大非農則是以每月十二日當週有領取薪水的人計算為就業人口；過去小非農和大非農的結果與趨勢通常非常相近，自二○二○年新冠疫情爆發後，兩者的差異有擴大跡象。

貨幣政策立場偏向鷹派的美聯儲理事沃勒近來立場轉向鴿派，他多次強調，若川普高額關稅措施造成美國企業更大規模裁員，他將支持降息，以保護美國勞動力市場；四月非農就業數據超出預期，可望減輕聯準會降息壓力。

美股道瓊指數昨早盤開高，上漲二○七點、漲幅約○．五一％，標普五○○、那斯達克與費城半導體指數分別上漲○．七五％、一．五二％與○．四二％。

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