劍指中國！美禁採購伊朗石油 買家祭二級制裁

川普政府表示， 五月起將針對採購伊朗石油或石化產品的國家或個人祭出二級制裁，將被禁止與美國做生意；分析師指出，表面上是針對伊朗，背後則是鎖定中國。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國媒體CNBC報導，川普總統五月一日表示，任何從伊朗購買石油或石化產品的國家或個人都將面臨美國制裁，將被禁止與美國做生意；分析師指出，川普此舉表面上是針對伊朗，背後則是鎖定中國。

川普在自家社群平台「真實社群」發文表示：「任何國家或個人，從伊朗購買任何數量的石油或石化產品，都將立即受到『二級制裁』。他們將不被允許以任何途徑、形式或方式與美國做生意。」

請繼續往下閱讀...

二級制裁是指一國透過限制第三方對特定國家的貿易活動，進而禁止第三方進入自家市場；美國經濟規模龐大，此類制裁手段具有極大威力。

已制裁7家採購伊朗石油實體

此舉標誌著川普阻止伊朗獲得核武器的「極限施壓」戰略進一步升級；四月三十日，川普政府已制裁了七家被指從事伊朗石油貿易的實體。

川普今年二月下令對伊朗實施「極限施壓」，以徹底切斷伊朗石油出口，當時川普表示，他希望阻止伊朗研製核彈，德黑蘭當局則否認正在尋求研製這種武器；川普四月就伊朗核計畫，在阿曼與伊朗展開談判，五月一日還指責伊朗為中東各地的武裝組織提供資金。

諮詢公司Rapidan Energy執行長、前美國中情局（CIA）官員莫戴爾（Scott Modell）指出，川普的發文顯然是針對中國，因為中國每天從伊朗進口超過一百萬桶石油，中國是伊朗石油的最大買家。

自今年二月以來，美國已對山東盛興化工公司、山東壽光魯清石化公司等多家涉及和伊朗實體進行非法石油與石化貿易的中國「茶壺」煉油廠（指中國的中小型煉油廠）進行制裁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法