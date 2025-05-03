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嘴硬也得顧就業 中國鬆口評估與美談判

2025/05/03 05:30

美中關稅談判僵局出現轉機，中國商務部2日表示，「中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判，中方正在進行評估」，顯示兩國開始互釋緩和信號。（法新社檔案照）美中關稅談判僵局出現轉機，中國商務部2日表示，「中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判，中方正在進行評估」，顯示兩國開始互釋緩和信號。（法新社檔案照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕美中互祭超高額關稅後，美國總統川普一再宣稱中國國家主席習近平已致電給他，且雙方也針對解決貿易爭端展開官方接觸，卻屢次遭到中國外交部等反擊沒這回事；中國商務部二日表示，「中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判，中方正在進行評估」。透露出雙方在進行尊嚴與心理戰試探後，開始互釋緩和信號。

中國商務部釋出緩和信號

根據中國商務部官網，新聞發言人回應記者提問時稱，關稅戰、貿易戰是由美方單方發起的，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動。「中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判​​。同時，美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估」。

韓媒拍到中代表團進入美財政部

先前在華盛頓舉行的二十國集團（G20）財長與央行行長會議時，中國罕見派出正部級官員財政部長藍佛安、人行行長潘功勝，過去大多只是派副手出席；韓國媒體還直擊拍攝到一位配戴G20財長與央行行長會議通行證的中國財政部高級官員，在約十名隨行人員陪同之下進入白宮附近的美國財政部大樓。

BBC駐中國記者碧嘉蘭（Laura Bicker）日前一篇文章分析，「習近平真正的考驗，不在於川普的貿易戰」；川普及其高達一四五％的關稅政策，似乎未讓多數中國商人感到畏懼，反而激起了中國網路上的民族主義浪潮，大量惡搞影片和「網路迷因」瘋傳；中國並未表現出一個面臨經濟重創風險國家該有的樣子；國家主席習近平也明確表態，北京不會退讓。

BBC：川普極限施壓 戳中北京內需疲弱、青年高失業率痛點

文章指出，事實是川普的極限施壓與加徵關稅，正好戳中了中國本身經濟困境的痛點，即房地產泡沫破裂、就業不穩、人口老化等，導致中國內需消費遠低於政府預期。未來十年內，約三億名五十到六十歲的中國人將從職場退休，根據中國社會科學院預測，政府的養老金基金最快二○三五年就會耗盡；另年輕一代的就業問題日益嚴重，自二○二三年八月公布官方數據，中國城市地區十六到二十四歲的年輕人超過五分之一處於失業狀態，此後官方很長一段時間不願公布青年失業率。

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